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Какие курсы доллара и евро установили обменники 21 января

21.01.2021 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль на торгах 21 января на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепляется ко всем трем основным валютам — доллару, евро и российскому рублю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снизился на 0,2% — до 2,5339 рубля, евро упал на 0,14% — до 3,081 рубля, а российский рубль снизился на 0,03% — до 3,4605 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.42.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,59 рубля (Белорусский народный банк), а ниже всего — 2,54 рубля (Paritetbank, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 2,537 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Белорусском народном банке, Цептер Банке — 3,13 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,08 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,077 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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