Экс-заведующая ювелирным магазином в Могилеве избежала лишения свободы за хищения

















Согласно решению судьи, Сафонова признана виновной в инкриминируемых преступлениях, а именно — в хищении порядка 41 тыс. рублей и служебном подлоге. Как и просил адвокат обвиняемой, которая признала вину, основное наказание для нее избрано в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. В то же время дополнительное наказание Сафонова будет обязательно к выполнению по вступлению вердикта в законную силу. Женщина должна заплатить 100 базовых величин штрафа (2900 рублей), также в течение пяти лет ей запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями.





Прокурор в свою очередь затребовал для Сафоновой достаточно мягкое основное наказание по такому виду преступлений — пять лет и шесть месяцев колонии общего режима. Он мотивировал это тем, что обвиняемая не только признала свою вину, но и возместила ущерб, а также содействовала раскрытию своих незаконных деяний. Сама Сафонова просила не лишать ее свободы, заявил о том, что ей стыдно за свои поступки.





Как ранее сообщалось, причиной хищений из кассы магазина «7 карат» по улице Первомайской в Могилеве, стала игра Сафоновой на Forex-площадке Exglobal. Там она выиграла 3000 долларов, но не могла их вывести. Помочь вызвался якобы представитель этой площадки, правда, затребовав еще денег. Впоследствии, вкладывая не только свои деньги, но и средства магазина, Сафонова подделывала бухгалтерскую отчетность, зачастую ставя подписи за других работников магазина. Недостачу в 40 тыс. 900 рублей обнаружили в июле 2020 года при инвентаризации, после было возбуждено уголовное дело, а заведующая уволена.





По утверждению адвоката подсудимой, она попала в руки профессиональных мошенников, которые при сложившихся обстоятельствах смогли подвигнуть ее на совершение противоправного деяния по завладению денежными средствами. Как руководство, так и коллеги Сафоновой характеризовали ее исключительно с положительной стороны.