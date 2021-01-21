"Бык силен и разъярен, но им управляет матадор"

Игорь Лосик сейчас близок к тому чтобы стать для протеста новым Романом Бондаренко, только в квадрате. Роман погиб случайно, Игорь идёт на смерть целенаправленно. Роман защищал символы, Игорь защищает право видеть семью, пишет телеграм-канал "Рефлексия и реакция".





Постановка цели голодовки выглядит амбициозно и несколько наивно со стороны. Прогнуть под себя несгибаемый режим? Но это так выглядит с воли. Мы не знаем что там терпел Игорь, возможно в моменте он несколько изменил отношение к ценности своей жизни и с его позиции происходящее выглядит по-другому.





Но поставив на кон жизнь, Игорь сделал власти ещё одну неприятную вилку. Или получить очередную сакральную жертву со всеми вытекающими (что также умножает на ноль внешний имиджевый эффект от последующего выпуска статусных людей), или пойти на попятную, что, впрочем, можно обыграть как милосердие, при наличии политической воли. Есть варианты с принудительным кормлением, но там тоже есть масса нюансов ставящих жизнь человека на грань.





На поле корриды бык силён и разъярён, но его действия всегда предсказуемы. Он неистово реагирует на красную тряпку. Матадор на его фоне слаб и никогда не атакует в лоб. Но он управляет процессом. Тот, чья реакция всегда одинакова и предсказуема, не может управлять процессами. Рано или поздно его загоняют в ловушку. Пример Игоря показывает что при наличии воли, пытаться управлять можно даже сидя в тюрьме. Правда, ценой собственной жизни.









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БелаПАН подтвердил адвокат блогера Дмитрий Лепретор. Два священника Белорусской православной церкви подали в главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета ходатайства о личном поручительстве в отношении голодающего политзаключенного Игоря Лосика. Эту информациюподтвердил адвокат блогера Дмитрий Лепретор.





Священники мотивировали свой шаг попыткой помочь Лосику сохранить жизнь.





Один из поручителей иерей Александр Кухта на своей странице в «Фейсбуке» отметил, что никогда не был подписчиком телеграм-канала «Беларусь головного мозга», создателем которого является Лосик, не читал его, но знает о предъявлении Игорю серьезного обвинения и возбуждении уголовного дела.





«Виноват ли Игорь? Решит суд. Но сам он говорит, что дело сфабриковано, и это политический процесс. А еще Игорь начал голодовку (пить воду, чай и витаминки можно. Все остальное нельзя), которую держит уже 36 дней. Он требует освободить его из-под стражи, — пишет священник. — С другой стороны (насколько я понимаю), государство тоже пошло на ринцип и (пока что) игнорирует все требования Игоря. Сложно сказать, чем закончится эта история, но есть вероятность, что человек умрет».





Кухта подчеркнул, что не считает выбор Лосика правильным, поскольку в итоге его семья может остаться «без родного человека», однако может взять на себя «немного ответственности за жизнь человека». «Я НЕ хочу, чтобы по глупости умер человек, а его семья осталась сиротой. Поэтому сегодня я подал в Следственный комитет ходатайство о том, чтобы меня признали его поручителем. Если этот план сработает, то Игорь поедет домой и начнет кушать. А дальше я возлагаю надежды на Бога», — заявил священник.





Он пригласил присоединиться к его ходатайству и других священнослужителей.





Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» предположил, что это сделано «с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекал предельный срок его содержания по предыдущему обвинению».





Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить.





25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.





19 января Дмитрий Лепретор сообщил БелаПАН, что состояние здоровья Лосика ухудшилось: «Он ощущает слабость, артериальное давление в течение дня очень нестабильное».





По словам адвоката, несмотря на неважное самочувствие, Лосик заявляет, что «будет голодать дальше».



