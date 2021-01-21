Если ничего не изменится: эксперт прогнозирует новую крупную волну релокации в начале лета

Об этом заявил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC, Лев Львовский, в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».





- Бизнесы не закрываются, люди не уезжают с чемоданами прямо сейчас. Это невозможно сделать за месяц. Некоторые не смогут переехать и за год. У человека есть социальные связи, квартира, дети ходят в школу. Люди не собирают чемоданы в тот же день. Для них это сложное решение, которое нужно принять. С момента принятия проходит какое-то время.





Когда закончится учебный год, думаю, мы увидим еще одну волну оттока высококвалифицированных специалистов из Беларуси.





Что до производственного бизнеса, то возможно он не переедет. Но будет ли руководство компании делать новые инвестиции, расширять производство в Беларуси, увеличивать количество рабочих мест на своих производствах - скорее всего, нет, – сказал Лев Львовский.





Эскперт также объяснил, как поднятие налогов для IT-сектора и правовой дефолт отбивают охоту у бизнеса планировать на долгосрочную перспективу.





- Декрет о Парке высоких технологий был подписан до 2049 года. Бизнес планировал, что предоставленные ему льготы и гарантии просуществую еще несколько десятков лет. И они строили свои планы исходя и этого.





Даже несмотря на то, что правительство повысило налоги только на два года, это означает, что теперь договоренности уже не имеют никакой цены. Айтишники видят, что у них нет лобби в ПВТ, которое как-то может оградить их от всего остального, что происходит в государстве. Для бизнеса это сигнал, что нельзя доверять даже самым сердечным обещаниям правительства.





Тоже будет касаться, по словам Льва Львовского, и остальных предпринимателей.





Если вы не доверяете судам, которые выносят приговоры старушкам за «массовые» мероприятия на их же балконе, то вы не доверите им и хозяйственный спор между вашей компанией и контрагентом. Особенно если контрагентом выступает государство.





- Один из главных эффектов политического кризиса на экономику состоит в том, что разрушаются институты, и доверие людей к этим институтам. На практике это означает, что бизнес «купить сегодня - продать завтра» еще можно делать. А вложить 10 млн. в завод так, чтобы он окупился в течение ближайших 20 лет, - такой бизнес уже будет нереален, - пояснил Лев Львовский.







