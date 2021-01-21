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Расследование Навального о дворце Путина «переплюнуло» фильм о богатстве Медведева

21.01.2021 11:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Всего за два дня новое расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки» обогнало до этого самый успешный фильм ФБК «Он вам больше не Димон».

Расследование Навального о дворце Путина «переплюнуло» фильм о богатстве Медведева

По данным на 11:15 21 января «история Путина» (опубликована 19.01.2021 г.) собрала на YouTube почти 39 млн просмотров. В свою очередь у «истории Медведева» (02.03.2017 г.)  — около 38,4 млн.

 
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Всего за два дня новое расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки» обогнало до этого самый...
 
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