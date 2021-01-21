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Экс-следователь: Это выглядит как загон для скота, наверное, Карпенков это видел, поэтому у него и появилось это выражение про «острокопытных»

21.01.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-следователь: Это выглядит как загон для скота, наверное, Карпенков это видел, поэтому у него и появилось это выражение про «острокопытных»
Коллаж: svaboda.org
Инициатива бывших силовиков BYPOL опубликовала звукозапись выступления человека, голос которого напоминает голос заместителя министра внутренних дел полковника милиции Николая Карпенкова.

Получили ли силовики carte blanche на любое применение боевого оружия? Готовы ли они переступать через себя, как их призвал Карпенков? Почему концлагеря, о которых он говорил, не были построены?

Эти вопросы в эфире Свободы обсуждали бывший старший следователь Следственного комитета, участник инициативы BYPOL Андрей Остапович и бывший следователь Генпрокуратуры, эксперт по вопросам безопасности Андрей Сытько.

Остапович


Травматическое оружие было, но его было недостаточно, у некоторых подразделений такого оружия раньше не было

Почему оружие покупалось в России? Потому что она очень мощное, эффект от него почти как от боевого

Они собираются превратить страну в Северную Корею, собираются создать концлагеря нацистского толка

Сейчас нет никаких сомнений, что этот режим преступный, их политика - это, грубо говоря, геноцид

Карпенков, когда приказывал стрелять в тех, кто "на тебя прет", он иллюстрировал это ситуацией с убийством Тарайковского

Тарайковский ничего не бросал в ОМОН, не стрелял, не был в толпе. Но он, по словам Карпенкова, все равно "пёр"

Если даже один безоружный человек на тебя "прет" - стреляй и не думай, таков был посыл Карпенкова

Есть видеозапись, как сотрудник правоохранительных органов доставал именно такой травматический пистолет против мужчины, который, защищая девушку, пошел на него. Вот это, по словам подчиненных Карпенкова "прёт"

У нас есть сведения о пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Там нет ничего выше "менее тяжких повреждений", преимущественно "легкие повреждения". И ни одной смерти

Заявления Карпенкова - это не его собственный взгляд и инициатива. Он, как и другие начальники, доводил подчиненным установку, которую давал им Лукашенко

У нас есть данные по Минску за август - 1400 человек, минно-взрывные травмы, оторванные конечности, разорванные животы, пулевые ранения

Этот документ по Минску - на 60 страниц. А отчет о пострадавших сотрудниках органов - на две страницы по всей стране и там, как я сказал, не выше "менее тяжких повреждений"

У нас есть информация, что действительно обносят колючей проволокой территорию, на которой, по словам Карпенкова, предполагалось создать концлагеря

Это выглядит как загон для скота, наверное, Карпенков это видел, поэтому у него и появилось это выражение про "острокопытных"


Сытько


Ранее травматическое оружие не использовалось в таких масштабах, как об этом говорит Карпенков

Подразделение, которым он руководил, никогда не занималось противодействием массовым выступлениям, обеспечением общественного порядка

Это оружие - переделанный пистолет Ярыгина - оно для скрытого ношения, оно применяется в самый последний момент

Ранее травматы применялись даже реже, чем огнестрельное оружие

Каждый силовик сделает свой вывод из слов Карпенкова

Если у кого-то из них чешутся руки, а ему их сейчас развязывают, то он и воспримет это, как знаменитые слова об освобождении от химеры совести

Он дал подчиненным на откуп решение вопроса, который с советских времен всегда держался на контроле - как и когда применять оружие

На 99% уверены, что все повреждения, которые получили сотрудники правоохранительных органов, - это ниже "тяжких"

Когда людей хватают, толкают, то повреждения неизбежны, я по годам службы знаю случаи, когда силовики ломали себе пальцы в пылу разгона

Если бы был хотя бы один факт смерти сотрудника правоохранительных органов, тогда брутализация методов была бы повсюду

В 90-е годы был случай, когда в Гомеле бандит убил двух омоновцев. Его потом убили, а именем одного из убитых омоновцев названа улица в Гомеле

Если бы риторика о гибридной войне соответствовала действительности, смерти сотрудников правоохранительных органов не скрывали бы

В столетие интернета посреди Европы создание концлагеря невозможно скрыть

Белорусы очень терпеливы. Нет штурмов, погромов, не бросают камни в силовиков

Но край близок. Если увеличится волна жестокости, если бы действительно создали такой лагерь, край был бы превзойден. И это осознают и те, кто сидит на совещаниях у Лукашенко

Нацистские концлагеря же тоже начинались сразу после прихода нацистов к власти, они были для своих, для немецких граждан

В стране, пострадавшей от нацизма, создавать лагеря - это слишком. Но, возможно, прозвучало стоп-слово или произошел стоп-случай.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Территорию, на которой предполагалось создать концлагеря действительно обносят колючей проволокой.
 
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