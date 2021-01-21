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Экс-следователь: Это выглядит как загон для скота, наверное, Карпенков это видел, поэтому у него и появилось это выражение про «острокопытных»
Источник материала: UDF
Коллаж: svaboda.org
Получили ли силовики carte blanche на любое применение боевого оружия? Готовы ли они переступать через себя, как их призвал Карпенков? Почему концлагеря, о которых он говорил, не были построены?
Эти вопросы в эфире Свободы обсуждали бывший старший следователь Следственного комитета, участник инициативы BYPOL Андрей Остапович и бывший следователь Генпрокуратуры, эксперт по вопросам безопасности Андрей Сытько.
Остапович
Травматическое оружие было, но его было недостаточно, у некоторых подразделений такого оружия раньше не было
Почему оружие покупалось в России? Потому что она очень мощное, эффект от него почти как от боевого
Они собираются превратить страну в Северную Корею, собираются создать концлагеря нацистского толка
Сейчас нет никаких сомнений, что этот режим преступный, их политика - это, грубо говоря, геноцид
Карпенков, когда приказывал стрелять в тех, кто "на тебя прет", он иллюстрировал это ситуацией с убийством Тарайковского
Тарайковский ничего не бросал в ОМОН, не стрелял, не был в толпе. Но он, по словам Карпенкова, все равно "пёр"
Если даже один безоружный человек на тебя "прет" - стреляй и не думай, таков был посыл Карпенкова
Есть видеозапись, как сотрудник правоохранительных органов доставал именно такой травматический пистолет против мужчины, который, защищая девушку, пошел на него. Вот это, по словам подчиненных Карпенкова "прёт"
У нас есть сведения о пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Там нет ничего выше "менее тяжких повреждений", преимущественно "легкие повреждения". И ни одной смерти
Заявления Карпенкова - это не его собственный взгляд и инициатива. Он, как и другие начальники, доводил подчиненным установку, которую давал им Лукашенко
У нас есть данные по Минску за август - 1400 человек, минно-взрывные травмы, оторванные конечности, разорванные животы, пулевые ранения
Этот документ по Минску - на 60 страниц. А отчет о пострадавших сотрудниках органов - на две страницы по всей стране и там, как я сказал, не выше "менее тяжких повреждений"
У нас есть информация, что действительно обносят колючей проволокой территорию, на которой, по словам Карпенкова, предполагалось создать концлагеря
Это выглядит как загон для скота, наверное, Карпенков это видел, поэтому у него и появилось это выражение про "острокопытных"
Сытько
Ранее травматическое оружие не использовалось в таких масштабах, как об этом говорит Карпенков
Подразделение, которым он руководил, никогда не занималось противодействием массовым выступлениям, обеспечением общественного порядка
Это оружие - переделанный пистолет Ярыгина - оно для скрытого ношения, оно применяется в самый последний момент
Ранее травматы применялись даже реже, чем огнестрельное оружие
Каждый силовик сделает свой вывод из слов Карпенкова
Если у кого-то из них чешутся руки, а ему их сейчас развязывают, то он и воспримет это, как знаменитые слова об освобождении от химеры совести
Он дал подчиненным на откуп решение вопроса, который с советских времен всегда держался на контроле - как и когда применять оружие
На 99% уверены, что все повреждения, которые получили сотрудники правоохранительных органов, - это ниже "тяжких"
Когда людей хватают, толкают, то повреждения неизбежны, я по годам службы знаю случаи, когда силовики ломали себе пальцы в пылу разгона
Если бы был хотя бы один факт смерти сотрудника правоохранительных органов, тогда брутализация методов была бы повсюду
В 90-е годы был случай, когда в Гомеле бандит убил двух омоновцев. Его потом убили, а именем одного из убитых омоновцев названа улица в Гомеле
Если бы риторика о гибридной войне соответствовала действительности, смерти сотрудников правоохранительных органов не скрывали бы
В столетие интернета посреди Европы создание концлагеря невозможно скрыть
Белорусы очень терпеливы. Нет штурмов, погромов, не бросают камни в силовиков
Но край близок. Если увеличится волна жестокости, если бы действительно создали такой лагерь, край был бы превзойден. И это осознают и те, кто сидит на совещаниях у Лукашенко
Нацистские концлагеря же тоже начинались сразу после прихода нацистов к власти, они были для своих, для немецких граждан
В стране, пострадавшей от нацизма, создавать лагеря - это слишком. Но, возможно, прозвучало стоп-слово или произошел стоп-случай.
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Экс-следователь: Это выглядит как загон для скота, наверное, Карпенков это видел, поэтому у него и появилось это выражение про «острокопытных»
Территорию, на которой предполагалось создать концлагеря действительно обносят колючей проволокой.
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