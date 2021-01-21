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Таксист забрал кошелек клиента, а там вся корзина валют

21.01.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева с заявлением обратился 33-летний могилевчанин, который рассказал, что у него был похищен оставленный на сиденье автомобиля такси кошелек. Внутри него находились 2613 долларов, 20 евро, 200 белорусских рублей. Общий причиненный ущерб, как сообщили в УВД Могилевской области, был оценен в более чем 7 тыс. белорусских рублей.

— Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева выяснили обстоятельства произошедшего с мужчиной инцидента, а также тот факт, что чужое портмоне забрал 34-летний водитель такси, в котором ехал мужчина, — рассказали в УВД. — Оказалось, что владелец имущества возвращался домой поздно ночью и был рассеян. Оставив кошелек, он отправился домой и лег спать, только утром обнаружив пропажу. За это время нашедший кошелек водитель успел не только забрать его себе, но и потратить некоторую часть наличности на приобретение продуктов.

К настоящему моменту похищенное частично возвращено. По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева Игоря Кириловича, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.

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Теги: Могилев
 
 
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В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева с заявлением обратился 33-летний могилевчанин, который рассказал, что у него был похищен оставленный на...
 
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