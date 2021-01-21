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На летних шинах в январе: под Гродно Seat врезался в дерево

21.01.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера около 12:40 между деревнями Сухари и Новоселки Гродненского района. Автомобиль Seat врезался в дерево. На машине были установлены летние шины.

— Установлено, что 35-летний водитель транспортного средства во время движения проявил невнимательность, не справился с управлением автомобиля и допустил съезд за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево, — рассказали в Госавтоинспекции.

После ДТП водителя с травмами головы госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, не пострадала. В протоколе опроса водитель указал, что они оба были пристегнуты ремнями безопасности.

На летних шинах в январе: под Гродно Seat врезался в дерево
На летних шинах в январе: под Гродно Seat врезался в дерево

По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.

Напомним, что согласно ПДД (п. 207-1) при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузо-пассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

На летних шинах в январе: под Гродно Seat врезался в дерево
На летних шинах в январе: под Гродно Seat врезался в дерево

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В ГАИ Гродненской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера около 12:40 между деревнями Сухари и Новоселки Гродненского района. Автомобиль Seat врезался в...
 
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