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В Калинковичах машина провалилась в озеро - и застряла во льду
Источник материала: Tut.by
В Калинковичах на озере под лед провалился автомобиль. Подробности
Инцидент произошел вечером 20 января на улице Мира.
УАЗ провалился под лед частично высохшего озера — и застрял.
Спасатели с помощью спецтехники коммунальников вытащили машину на берег.
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УАЗ ушел под лед частично высохшего озера.
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