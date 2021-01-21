Чем облегчить боль в спине (и не только). Узнали у врача

Источник материала: Tut.by

Ощущение, что прихватило спину, и уж тем более чувство напряжения в мышцах знакомы многим из нас. О том, как бороться с этими неприятными болями и когда с проблемой стоит обратиться к специалисту, рассказывает врач-невролог «Центра здорового сна» Алексей Малков.



Алексей Малков Врач-невролог высшей квалификационной категории, сомнолог, кандидат медицинских наук высшей квалификационной категории, сомнолог, кандидат медицинских наук

Первая помощь в домашних условиях

Врач говорит, что в первую очередь надо определиться, какая именно боль вас беспокоит (о различных видах болей в спине мы уже писали).

— Если это просто боль, связанная с мышечным напряжением, или боль, возникшая после поднятия тяжести, или боль, появившаяся спонтанно после сна, то можно воспользоваться любой противовоспалительной мазью, выпить противовоспалительный препарат, приложить сухое тепло (электрическую грелку) и тепло одеваться. Таким образом немного уйдет мышечный тонус, — объясняет невролог.

Врач подчеркивает: этот метод «рабочий» в случае, если у вас легкая боль, которая не носит постоянный характер.

Когда стоит начать беспокоиться и обратиться к врачу

Консультация невролога необходима, если болевой синдром:

выраженный;

иррадиирует («отдает») в ногу, сердце, живот, половые органы;

не проходит продолжительное время (неделя и более);

изменил свой характер (стал сильнее, превратился в «прострелы» или жжение);

прекратился, но при этом нарушилась функция конечности (пример: болела нога, перестала, но стопа плохо двигается).

В этих случаях специалист предложит другие методы лечения.

Чем поможет врач

— Из препаратов, которые часто назначаются, можно выделить миорелаксанты (расслабляют мышцы), венотоники (препараты, улучшающие венозный отток), нейротропные витамины группы В (к ним относятся В1, В6, В12) хорошо помогают при болях в пояснице. Также обращаемся к противовоспалительным, противоотечным препаратам, которые снимают отек с корешков нервов. Но лечение зависит от типа боли и, конечно, диагноза, поэтому для верного подбора препаратов необходимо обратиться к врачу, — говорит Алексей Малков.

Есть еще один метод снятия боли — блокады. Так называют уколы специальных препаратов. Метод применяется тогда, когда названные выше методы уже не помогают.



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— Блокады применяются при выраженном болевом синдроме, который чаще всего связан с компрессией корешка [нерва], то есть носит радикулярный характер. Такие уколы — это локальное воздействие на сам воспалительный процесс. В зависимости от места заболевания (поясница, запястье) делаются различные уколы в мышцу, расположенную рядом с проблемным корешком, — объясняет врач. — В инъекциях используются препараты «депо», что значит длительного действия.

Воздействуя на корешок, препарат освобождает его. Особенно часто такой метод подходит для пациентов с грыжами, протрузиями. В том числе блокады могут помочь не только при болях, но и при онемении кистей в случае синдрома запястного канала.

— После инъекции препарат находится внутри организма от 7 до 10 дней, постепенно снимая отек и воспаление. То есть это не просто снятие боли, а непосредственно терапия. Однако перед тем, как пользоваться блокадами, необходимо пройти диагностику для выявления реальной необходимости прибегать к такому методу, — предупреждает невролог. — Потому что действующие вещества лечебных, а не профилактических блокад, как правило, гормональные.

Также Алексей Малков предупредил, что важно проверить, есть ли у врача сертификация для проведения такого лечения. Не каждый специалист ее имеет, для этого надо проходить отдельное обучение.