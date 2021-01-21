За сколько в Беларуси официально будет продаваться «наследник» хита Xiaomi - Redmi Note 9T

Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали о скором появлении в официальной продаже в Беларуси «наследника» популярного смартфона Xiaomi Redmi 9 — модели Redmi 9T. А сейчас стала известна цена чуть более технически продвинутого аппарата — Redmi Note 9T.





Это устройство, судя по странице с его описанием в одном из фирменных магазинов бренда в Беларуси (Xistore), оценили у нас в 799 рублей за версию с 4/128 ГБ памяти. Правда, дата поступления в продажу пока не называется.

Гаджет может похвастаться экраном диагональю 6,53 дюйма (IPS, Full HD+), процессором MediaTek Dimensity 800U (7-нм техпроцесс), не менее 4/64 ГБ памяти с возможностью расширения через карты microSD, строенной основной камерой с модулями на 48 Мп (f/1.8), 2 Мп и 2 Мп (сенсоры глубины и макро), фронталкой на 13 Мп, а также батареей объемом в 5000 мАч. Не отказались также от 18-ваттной проводной зарядки и сканера отпечатков пальцев, размещенного в клавише питания. Кроме того, корпус девайса защищен от попадания брызг.