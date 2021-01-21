У меня в венах тромбы? Сосудистый хирург отвечает на шесть частых вопросов

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает узнавать у медиков, что чаще всего у них спрашивают пациенты. Врач-ангиохирург (флеболог) Александр Павлов называет шесть популярных бытовых вопросов о здоровье ног и отвечает на них.



Александр ПавловВрач- ангиохирург (флеболог) высшей категории медцентра «Блоссом Клиник» Врач-(флеболог) высшей категории медцентра «Блоссом Клиник»

У меня в венах нет тромбов?

Такой вопрос часто задают пациенты с варикозом. Как правило, уплотнений, характерных для флебита, у них нет, отека и распирающей боли, при которой самому человеку становится понятно, что произошло что-то серьезное, — тоже. Но есть страх, что где-то в расширенных венах находится тромб, от которого можно внезапно умереть. Это иррациональный страх, обусловленный непониманием происходящих процессов. Возникновение спонтанных тромбов чаще всего связано с нарушениями свертывающей системы, а не с варикозом. Предсказать появление тромбов, к сожалению, невозможно, но можно снизить риск, зная предрасполагающие факторы.

Тромбофлебит или тромбоз при варикозе — это зачастую осложнение на фоне сопутствующих заболеваний. Тромбы в варикозных венах могут появиться при травмах (механических, температурных), некоторых состояниях организма (например, во время беременности, на фоне приема некоторых гормональных препаратов), при длительном постельном режиме (во время тяжелых заболеваний или операций).

Можно вылечить варикоз таблетками или мазями?

Раньше вопрос часто появлялся на фоне откровенно лживой рекламы некоторых препаратов и «волшебных» мазей. По существу: ни мазями, ни таблетками, ни трикотажем вылечить варикоз нельзя. Но это не значит, что указанные средства плохие, — просто у них другие цели и задачи. Местные лекарственные формы помогают быстро снять симптомы варикоза. Препараты системного действия в форме таблеток повышают тонус сосудов, замедляют прогрессирование заболевания, улучшают самочувствие, уменьшают воспалительные явления, вызванные варикозом. Компрессионный трикотаж улучшает венозный отток, снижает отечность, уменьшает риск осложнений.

В случаях, когда человек не желает оперироваться, консервативная терапия позволяет долгое время компенсировать заболевание, замедляя его прогрессирование и избавляя от жалоб. Но уже возникшие структурные изменения венозной стенки и косметические дефекты ни одно из этих средств не устранит.

Если выполнить склеротерапию или операцию, то вены «вылезут» в другом месте?

После любой операции или процедуры варикозные вены могут со временем стать видимыми снова. В некоторых случаях причиной служат тактические или технические ошибки при первичном лечении. Но в большинстве случаев причина кроется в характере заболевания. Варикозная болезнь — это хроническое прогрессирующее заболевание с наследственной предрасположенностью. К сожалению, ни одна операция или таблетка не может изменить генетически обусловленную структуру тканей, предрасполагающую к расширению вен. Так что даже при самой лучшей операции всегда есть шанс, что в будущем некоторые провоцирующие факторы могут повлиять на изменение здоровых вен. Тут важно отметить, что без лечения варикозная болезнь однозначно приводит к появлению новых расширенных вен.



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А куда потечет кровь, если удалить варикозные вены? Возрастет нагрузка на нормальные и они тоже расширятся?

При варикозной болезни кровь в определенные моменты течет плохо, затрудняя общий отток, а при некоторых условиях вообще течет в обратную сторону, создавая избыток объема и дополнительную нагрузку на нормальные вены. Иными словами, чем дольше варикоз существует, тем хуже для нормальных вен, которые тоже начинают трансформироваться.

Операции перевязки, удаления, лазерной коагуляции подкожных вен (и прочие) направлены на два компонента варикозной болезни: устранение рефлюкса (потока крови в неправильном направлении) и патологической емкости (расширенных вен, которые за счет увеличенного просвета снижают скорость кровотока).

Стоит лечить варикоз до беременности? Или уже после родов?

Лучше устранить варикоз до беременности. Во время беременности действительно выше риск появления новых варикозных вен, а потому существует соблазн собрать все проблемы, а потом решить их разом. Но варикоз — это не просто косметическая проблема. Нарушенный венозный отток во время беременности будет переноситься еще тяжелее, а повышенная свертываемость крови беременных и рожениц повышает риск тромботических осложнений.

У меня очень запущенная стадия, наверное, поможет только открытая операция?

Чаще всего такой вопрос задают пациенты с совершенно «не запущенной» стадией. И они хотят, как правило, услышать, что можно обойтись лазерной коагуляцией вен или склеротерапией. Надо понимать, что метод хирургического лечения зависит не столько от стадии заболевания, сколько от анатомических условий. В ряде случаев очень давний варикоз с трофическими изменениями можно вылечить с помощью лазерной операции или даже склеротерапии, а иногда при совсем небольшом варикозе поможет небольшая открытая операция. Сделать правильный выбор на основании лишь визуальной оценки очень проблематично, поэтому грамотный специалист всегда обследует вены при помощи ультразвука. После итогов обследования уже можно говорить о выборе лечебного подхода.