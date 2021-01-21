Дурной пример заразителен: в России хотят заблокировать сайты с призывами к протестам в поддержку Навального

Внесены требования в [Роскомнадзор] об ограничении доступа к "противоправной" информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.





Генропкуратура добавила, что правоохранительные органы «ориентированы на принятие предупредительных мер», а при наличии оснований — на привлечение виновных к административной ответственности.