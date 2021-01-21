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Минчане со Спортивной вышли на акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
Минчане со Спортивной вышли на акцию солидарности
Белорусы не сдаются никогда!
Жители района возле станции метро Спортивная в Минске вышли на акцию солидарности.
«Свободу Игорю Лосику! Свободу политзаключенным!», — скандировали участники акции.
«Минчане со Спортивной не сдаются никогда!», — отмечает телеграм-канал
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Белорусы не сдаются никогда!
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