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Путину станет совсем плохо

21.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Путину станет совсем плохо

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  • Виктор Шендерович
  • 21.01.2021, 11:52
Путину станет совсем плохо
Виктор Шендерович
Фото: DELFI

Алексея Навального лучше освободить.

Этот текст не про мораль, закон или даже правила приличия (поздно пить боржоми). Он - про целесообразность.

Есть такое «правило пяти рукопожатий», через которые, якобы, каждый человек знаком со всеми остальными на Земле.

Так вот: от меня до Путина, подозреваю, два-три рукопожатия, а от какого-нибудь случайного читателя этого текста – просто-таки одно.

Вот я к нему и обращаюсь.

Передайте там как-нибудь при встрече солнцу нашему бункерному, со всеми принятыми экивоками и поклонами в ноги, что если Алексея Навального, в его нынешнем беспрецедентном мировом статусе, быстренько не выпустить на свободу, ему (солнцу нашему бункерному) будет не лучше, а хуже, причем гораздо. Потому что со времен Сахарова в мире не случалось такого персонального интереса к узникам Кремля, и уже таксисты в Париже первым делом интересуются у русских пассажиров, как дела у Навального…

Только не надо говорить солнцу нашему, что это он сам, со своей тайной любовью к таблице Менделеева, вознес проклятого безымянного блогера на эти пиаровские высоты – не расстраивайте кормильца, просто скажите: лучше отпустить. Меньше вреда выйдет. Не хочется, сами понимаем, но – ей-богу, надо, надо…

Отдельно намекните, что если с Алексеем Навальным в заключении случится что-нибудь непоправимое, то солнцу станет совсем плохо. Потому что:

а) политическая машина, собранная Навальным, отлично работает и без него;

б) образ всегда сильнее реальности, а главное

в) на первый план тогда выйдет Юлия Навальная, а это кранты солнцу, совсем кранты.

Потому что Алексей Навальный – он про политику (и тут у электората могут быть и недоверие, и старые счеты, и свежие расхождения), а Юлия Навальная – про любовь, и ежели чего, просто возьмет себе весь электорат, как с куста.

Ибо Юлия прекрасна и сама по себе, а на фоне трусоватых убийц и мудаков, из которых состоит нынешняя власть, – контраст просто режет глаз. И рисковать путешествием в сторону сравнения с ней Владимиру Владимировичу, солнцу нашему, точно не стоит.

Поэтому Навального лучше бы отпустить – и даже, тонкой шуткой, разрядить ситуацию. Дескать, ну перестарались в УФСИНе, зачем же, мол, подходить так формально, блогер был в коме, вот и не отмечался. А мы страна не только закона, но и гуманности… Ну, кого я учу.

Передадите ему, ладно?

И всем будет хорошо. Некоторое время.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

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