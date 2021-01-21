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Белорусы снова проучили неадекватного начальника милиции из Гродно
Источник материала: Хартия'97
Белорусы снова проучили неадекватного начальника милиции из Гродно
Набирает обороты флешмоб «Научи Женечку считать».
В Беларуси продолжается флешмоб «Научи Женечку считать».
Белорусы записывают видео, в которых идет перекличка участвующих в протестах.
Таким образом сторонники перемен
Видео опубликовал телеграм-канал
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Набирает обороты флешмоб «Научи Женечку считать».
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