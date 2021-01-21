Источник материала: Хартия'97

Брест, Ратомка и Михановичи вышли на акции протеста 21.01.2021, 11:35

Сегодня «закипает» по всей стране.

Брест и Ратомка вышли на акции в поддержку Игоря Лосика и всех политзаключенных.

А жители поселка Михановичи поддерживают известное белорусское издательство «Янушкевич», счета которого недавно были заблокированы властями.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!» .













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