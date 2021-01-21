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Брест, Ратомка и Михановичи вышли на акции протеста
Источник материала: Хартия'97
Брест, Ратомка и Михановичи вышли на акции протеста
Сегодня «закипает» по всей стране.
Брест и Ратомка вышли на акции в поддержку Игоря Лосика и всех политзаключенных.
А жители поселка Михановичи поддерживают известное белорусское издательство «Янушкевич», счета которого недавно были заблокированы властями.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Сегодня «закипает» по всей стране.
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