Источник материала: Хартия'97

СМИ: Таракан зарабатывает на контрабанде сигарет до $2 миллиардов в год 11 21.01.2021, 11:25

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Преступной деятельностью заинтересовались налоговики и силовые ведомства РФ.

Почти каждый день на границах Республики Беларусь пограничники Польши, Литвы, Латвии и таможенники России перехватывают килограммы белорусских сигарет и табачного сырья стоимостью в миллионы долларов США. В ходе изъятия контрабанды сигарет, которое недавно провел Европол, было обнаружено 2,6 тонн табака и 67 млн. штук сигарет, 88% из которых произвела Беларусь, пишет издание busel.online .

Контрабанда – обычное и традиционное дело для республики. Жители этого восточноевропейского перекрестка столетиями занимались перемещением товаров между Россией, Польшей, Литвой и Латвией. Распад Советского Союза дал этой деятельности глоток воздуха для развития, и контрабанда стала способом заработка для многих граждан только образовавшегося государства.

Государственный характер контрабанде помог придать Лукашенко. В 1995 году была создана единая российско-белорусская таможенная зона, согласно которой контрабанду контролировало управление делами Лукашенко. Оно отвечало за отправку на российский рынок куриных окорочков, спирта и алкогольных напитков, а также низкокачественных табачных изделий из стран Центральной Европы.

Все поставки регулировались белорусскими чиновниками, а белорусский правитель заработал первые миллионы долларов США. В 2014-2015 гг. внесли изменения в уже сложившуюся схему: теперь контрабандой заняты коммерческие структуры, два десятка которых открыли олигархи из ближайшего окружения Лукашенко. Они занимались переупаковкой норвежской рыбы, польских яблок, груш, сыра, украинского мяса, сметаны на открытых в Беларуси логистических центрах. Контрабанда стала частью белорусской экономики. До 2020 года белорусские олигархи и управление делами Лукашенко заработали на ней более 500 млн. долларов США.

Сигареты на 5 млн долларов и «Табакерка» для отвода глаз

Табачную контрабанду решили сделать отдельным источником наживы. Так, за 9 месяцев 2020 года Евросоюз конфисковал 262 млн. штук белорусских сигарет, в частности, в декабре польские таможенники обнаружили 26 млн. сигарет на 5 млн. долларов.

Белорусские производители табачной продукции (Гродненская табачная фабрика «Неман», две фабрики в Минске — «Табак-Инвест» и «Интер-Тобакко») — имеют нелегальные производства. Помимо них территория республики пестрит подпольными «фабриками». Сам табак также поставляют не по чистой схеме, игнорируя нормы и Таможенный кодекс ЕАЭС. Как правило, белорусские таможенные фабрики завозят табачное сырье крайне низкого качества, чтобы экспортировать сигареты по демпинговым ценам. Например, средняя стоимость пачки белорусских контрабандных сигарет в Смоленской, Псковской, Брянской, Орловской и Тульской областях почти в два раза ниже, чем легальная продукция российских производителей: от 55 до 100 рублей.

Белорусский олигарх А. Олексин открыл по всей территории республики сеть табачных лавок «Табакерка», чтобы объяснить огромный объем производства табачных изделий — 25-30 млрд. штук в год, который несопоставим с количеством потребляемого табака в республике — 16 млрд. штук сигарет в год. В контрабанду вовлечены сотни граждан Республики Беларусь. Доступ к ней настолько облегчен, что люди, которые посещали Польшу, Литву, Россию, вывозили сигареты не только в багажниках личных автомобилей, но прятали их среди личных вещей в чемоданах и сумках. Такое наблюдали до ноября 2020 года. Тысячи покупают сигареты огромным оптом, сотни мастерских заняты упаковкой белорусских сигарет в фуры, их засыпают картошкой, грузят на речные лодки, чтобы перетянуть груз через литовскую или латвийскую границу. Например, в январе 2021 года польские пограничники в поезде с удобрениями из Беларуси нашли 8 тысяч пачек сигарет.

Сигареты поступают транзитом из Беларуси в Калининградскую область, чтобы потом морем попасть на рынок Евросоюза. И на это все власть закрывает глаза.

Желанный рынок табачной контрабанды

Ситуация на российском рынке выглядит следующим образом. Даже во время пандемии контрабанда продолжала свою активную деятельность. По исследованию агентства «Бизнес аналитика ритейл трекинг» (БАРТ), доля нелегальных сигарет, незаконно ввезенных из стран ЕАЭС, прежде всего Беларуси, на российском рынке выросла с 50% до 58%. Одновременно доля страны в этом объеме увеличилась с 87% до 89%, а общая доля сигарет белорусского происхождения на рынке России выросла с 4,6%, до 5,3%.

Российский рынок — самый желанный рынок для белорусской табачной контрабанды. Налоговые потери РФ составляют от 1,5 до 2 млрд. долларов США. Прошлый год породил в Москве подпольные табачные фабрики, которые занимаются производством сигарет белорусских марок. И делают это граждане Республики Беларусь. Сырье и комплектация привозится из Беларуси. В итоге, белорусская контрабанда приблизилась к своему основному рынку, что ставит перед российскими налоговиками и силовыми ведомствами совершенно новые задачи.

Так, общий доход от контрабанды сигарет приносит своим бенефициарам до 2 млрд. долларов США в год. Лукашенко стал настоящим контрабандным олигархом, сделав ее народным делом.

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