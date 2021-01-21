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Директором информационной компании БелаПАН назначена Ирина Левшина
Источник материала: Навiны
В информационной компании БелаПАН поменялся директор.
18 января Дмитрий Новожилов, который руководил ЗАО «БелаПАН» с июня 2018 года, написал заявление об увольнении с должности, а также приказ о том, что до назначения нового директора его обязанности исполняет главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.
21 января совет акционеров ЗАО «БелаПАН» утвердил заявление Новожилова об увольнении и назначил Левшину директором компании. Одновременно она остается главным редактором БелаПАН.
14 января в офисе БелаПАН
Обыск проводился в рамках расследования дела, возбужденного по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) в отношении журналиста Андрея Александрова. В 2014—2018 годах он занимал должность заместителя директора БелаПАН. В настоящее время между ним и компанией существуют договорные отношения. В постановлении на обыск также фигурировала статья 293 УК (массовые беспорядки).
Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина были задержаны 12 января. Они подозреваются в финансировании протестной деятельности — в частности, в том, что
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В информационной компании БелаПАН поменялся директор.
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