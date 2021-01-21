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Директором информационной компании БелаПАН назначена Ирина Левшина

21.01.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В информационной компании БелаПАН поменялся директор.

Директором информационной компании БелаПАН назначена Ирина Левшина

18 января Дмитрий Новожилов, который руководил ЗАО «БелаПАН» с июня 2018 года, написал заявление об увольнении с должности, а также приказ о том, что до назначения нового директора его обязанности исполняет главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.

21 января совет акционеров ЗАО «БелаПАН» утвердил заявление Новожилова об увольнении и назначил Левшину директором компании. Одновременно она остается главным редактором БелаПАН.

14 января в офисе БелаПАН прошел обыск, который длился около трех часов. Изъяты рукописные записи, финансовая документация, около десятка жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки.

Обыск проводился в рамках расследования дела, возбужденного по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) в отношении журналиста Андрея Александрова. В 2014—2018 годах он занимал должность заместителя директора БелаПАН. В настоящее время между ним и компанией существуют договорные отношения. В постановлении на обыск также фигурировала статья 293 УК (массовые беспорядки).

Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина были задержаны 12 января. Они подозреваются в финансировании протестной деятельности — в частности, в том, что оплачивали штрафы  задержанных во время акций людей, возмещали их содержания в ЦИП и изоляторах. По информации МВД, необходимые для этого средства подозреваемые получали из-за рубежа. Белорусские правозащитники объявили Александрова и Злобину политическими заключенными.

 
 
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В информационной компании БелаПАН поменялся директор.
 
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