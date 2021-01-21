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Лукашенко потребовал ужесточить налоговое законодательство
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
«Капитальная задача для всех присутствующих - внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим», - заявил Александр Лукашенко на совещании 21 января.
Он также высказался о зарплатах в конвертах и подчеркнул, что за подобные нарушения также должна быть серьезнейшая ответственность.
«Примите это к исполнению немедленно», - потребовал Лукашенко.
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