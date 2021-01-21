Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Капитальная задача для всех присутствующих - внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим», - заявил Александр Лукашенко на совещании 21 января.

«Примите это к исполнению немедленно», - потребовал Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко потребовал ужесточить налоговое законодательство Чтобы было также как в США.

Он также высказался о зарплатах в конвертах и подчеркнул, что за подобные нарушения также должна быть серьезнейшая ответственность.