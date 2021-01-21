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Вы знаете, какой бэушный смартфон дольше остается в цене

21.01.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Аналитики из BankMyCell составили рейтинг смартфонов, которые дешевеют медленнее в сравнении с остальными. Наверняка большинство из вас догадалось сразу: лучшим вложением денег является iPhone. Это мнение подтверждает анализ, согласно которому Android-смартфоны теряют цену примерно в два раза быстрее iOS-девайсов.

Вы знаете, какой бэушный смартфон дольше остается в цене

В цене смартфоны начинают терять сразу, как только вы дотронулись до еще запечатанной упаковки: часики тикают неумолимо. В первый год iPhone теряет в цене примерно 16,7%, после второго — уже 35,47%.

Для сравнения Android-смартфон в первый год дешевеет на 33,62%, а через два превращается в тыкву с падением стоимости на 61,5%. К таким показателям iPhone подберется только через четыре года использования (точнее, 66,43%).

А вот Android-смартфон через четыре года утратит 81,11% цены — и это, вероятно, оптимистичный показатель. Дешевые же Android-смартфоны через четыре года и вовсе не стоят ничего (процентов 5 от цены покупки).

Также представлен «рейтинг» смартфонов, которые теряют в цене. Стоит отметить, что он актуален для американского рынка, а анализ проведен по ценникам трейд-ин.

Вы знаете, какой бэушный смартфон дольше остается в цене
Смартфон Apple iPhone 12 128GB (синий)
8 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
2675 р.
41 предложение
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Аналитики из BankMyCell составили рейтинг смартфонов, которые дешевеют медленнее в сравнении с остальными. Наверняка большинство из вас догадалось сразу: лучшим...
 
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