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Милицейская машина тянет на тросе автобус-гармошку. Фотофакт из Витебска
Источник материала: Onliner
В сообществе ГАИ Витебской области в vk.com появился удивительный фотофакт из областного центра: милицейская машина на тросе тянет по заснеженной дороге автобус-гармошку. В Госавтоинспекции рассказали, что это было.
— Сегодня сотрудники Госавтоинспекции, проезжая улицу Ленина в Витебске, заметили автобус, который не может подняться в гору. Милиционеры вызвались помочь водителю автобуса при помощи буксировочного троса, — отметили в ГАИ.
Помощи легкового авто оказалось достаточно, сообщается, что автобус смог продолжить движение по своему маршруту.
А данный участок дополнительно обработан песчано-солевой смесью.
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