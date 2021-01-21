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Милицейская машина тянет на тросе автобус-гармошку. Фотофакт из Витебска

21.01.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сообществе ГАИ Витебской области в vk.com появился удивительный фотофакт из областного центра: милицейская машина на тросе тянет по заснеженной дороге автобус-гармошку. В Госавтоинспекции рассказали, что это было.

— Сегодня сотрудники Госавтоинспекции, проезжая улицу Ленина в Витебске, заметили автобус, который не может подняться в гору. Милиционеры вызвались помочь водителю автобуса при помощи буксировочного троса, — отметили в ГАИ.

Помощи легкового авто оказалось достаточно, сообщается, что автобус смог продолжить движение по своему маршруту.

А данный участок дополнительно обработан песчано-солевой смесью.

Милицейская машина тянет на тросе автобус-гармошку. Фотофакт из Витебска

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Витебск
 
 
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В сообществе ГАИ Витебской области в vk.com появился удивительный фотофакт из областного центра: милицейская машина на тросе тянет по заснеженной дороге...
 
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