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Лукашенко поручил перенять американские меры по борьбе с нарушениями налогообложения: там дают «до 15 лет и больше»

21.01.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ближайшие недели нас ожидает новая волна борьбы с зарплатами в конвертах. Тема и проблема старая, но социальная политика и размеры гарантированной пенсии не позволяют уговорить людей по-хорошему. Сегодня на совещании Лукашенко призвал правительство к немедленной борьбе.

«Новая капитальная задача — для парламента и правительства: внести самые жесткие меры по нарушению законодательства в сфере налогообложения, — видео размещено в телеграм-канале „Пул Первого“. — Внесите американские законы, которые у них действуют. Давайте примем их! Никто не будет критиковать. Оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестоко и неуплата налогов — бешеные сроки. До 15 и больше лет! А у нас норма — целые отрасли уходят в тень, жулики уходят в тень — и мы на это спокойно смотрим.

И в развитие — конверты. У нас зарплата в конвертах процветает, мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание! Примите это к исполнению немедленно».

 
 
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В ближайшие недели нас ожидает новая волна борьбы с зарплатами в конвертах. Тема и проблема старая, но социальная политика и размеры гарантированной пенсии не...
 
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