ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ДФР проверяет «Офис по правам людей с инвалидностью»

21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля сообщил о проведении проверки в отношении должностных лиц учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью».

ДФР проверяет «Офис по правам людей с инвалидностью»

Иллюстративное фото со страницы «Офиса по правам людей с инвалидностью»  в Facebook

ДФР не исключает «неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи гражданам Республики Беларусь с инвалидностью».

«Офис по правам людей с инвалидностью» – просветительское правозащитное учреждение, которое проводит мониторинги и исследования по теме прав людей с инвалидностью и предлагает инициативы по совершенствованию национального права. Офис выступает партнером для государственных и негосударственных, международных структур и лиц в деле всемерного продвижения прав людей с инвалидностью.

В конце августа менеджер учреждения Михаил Мацкевич был задержан за участие в мирной акции протеста и осужден на 7 суток ареста.

Ранее ДФР заинтересовалось «Пресс-клубом», а также книгораспространителем Алесем Евдахо и издателем Андреем Янушкевичем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДФР не исключает «неправомерного завладения денежными средствами».
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь-США: насилие не привело к разрыву дипломатических отношений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by