ДФР проверяет «Офис по правам людей с инвалидностью»

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Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля сообщил о проведении проверки в отношении должностных лиц учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью».





Иллюстративное фото со страницы «Офиса по правам людей с инвалидностью» в Facebook

ДФР не исключает «неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи гражданам Республики Беларусь с инвалидностью».

«Офис по правам людей с инвалидностью» – просветительское правозащитное учреждение, которое проводит мониторинги и исследования по теме прав людей с инвалидностью и предлагает инициативы по совершенствованию национального права. Офис выступает партнером для государственных и негосударственных, международных структур и лиц в деле всемерного продвижения прав людей с инвалидностью.

В конце августа менеджер учреждения Михаил Мацкевич был задержан за участие в мирной акции протеста и осужден на 7 суток ареста.

Ранее ДФР заинтересовалось «Пресс-клубом» , а также книгораспространителем Алесем Евдахо и издателем Андреем Янушкевичем .