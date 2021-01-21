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ДФР проверяет «Офис по правам людей с инвалидностью»
21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля сообщил о проведении проверки в отношении должностных лиц учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью».
Иллюстративное фото со страницы «Офиса по правам людей с инвалидностью» в Facebook
ДФР не исключает «неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи гражданам Республики Беларусь с инвалидностью».
«Офис по правам людей с инвалидностью» – просветительское правозащитное учреждение, которое проводит мониторинги и исследования по теме прав людей с инвалидностью и предлагает инициативы по совершенствованию национального права. Офис выступает партнером для государственных и негосударственных, международных структур и лиц в деле всемерного продвижения прав людей с инвалидностью.
В конце августа менеджер учреждения Михаил Мацкевич был задержан за участие в мирной акции протеста и осужден на 7 суток ареста.
Ранее ДФР
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ДФР не исключает «неправомерного завладения денежными средствами».
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