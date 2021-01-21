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Viber предупредил об участившихся случаях мошенничества через мессенджеры
Источник материала: Tut.by
В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества в отношении держателей банковских карт. В том числе злоумышленники используют популярные мессенджеры, чтобы связаться с клиентами различных банков. В Viber рассказали, как обезопасить себя.
Представители компании заявили: только с начала года в Беларуси на стороне Viber было заблокировано более 3000 аккаунтов с признаками мошенничества, на которые пожаловались белорусы.
Чаще всего мошенники звонят пользователям с поддельных аккаунтов различных банков и представляются их сотрудниками (известны случаи, когда злоумышленники называли себя представителями «Беларусбанка»). При этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта в мессенджере идентично названию банка. Злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать у пользователей данные их банковских карт.
В Rakuten Viber напоминают, что нельзя передавать собеседникам в мессенджерах:
Ни в коем случае не стоит раскрывать данные вашей банковской карты, кем бы ни представился ваш собеседник: сотрудником банка или представителем любых других организаций. В случае получения подобных звонков в мессенджерах стоит прекратить разговор и позвонить по номеру, указанному на официальном сайте вашего банка или на обратной стороне вашей банковской карты.
Вы также можете отметить номер телефона мошенника как «Спам» в Viber:
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Представители компании заявили: только с начала года в Беларуси на стороне Viber было заблокировано более 3000 аккаунтов с признаками мошенничества, на которые...
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