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Viber предупредил об участившихся случаях мошенничества через мессенджеры

21.01.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества в отношении держателей банковских карт. В том числе злоумышленники используют популярные мессенджеры, чтобы связаться с клиентами различных банков. В Viber рассказали, как обезопасить себя.


Представители компании заявили: только с начала года в Беларуси на стороне Viber было заблокировано более 3000 аккаунтов с признаками мошенничества, на которые пожаловались белорусы.

Чаще всего мошенники звонят пользователям с поддельных аккаунтов различных банков и представляются их сотрудниками (известны случаи, когда злоумышленники называли себя представителями «Беларусбанка»). При этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта в мессенджере идентично названию банка. Злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать у пользователей данные их банковских карт.

В Rakuten Viber напоминают, что нельзя передавать собеседникам в мессенджерах:

  • данные своей карты: номер, срок действия, CVV-код;
  • любой PIN-код;
  • логин и пароль от интернет-банкинга;
  • пароль 3D Secure;
  • SMS-пароль.

Ни в коем случае не стоит раскрывать данные вашей банковской карты, кем бы ни представился ваш собеседник: сотрудником банка или представителем любых других организаций. В случае получения подобных звонков в мессенджерах стоит прекратить разговор и позвонить по номеру, указанному на официальном сайте вашего банка или на обратной стороне вашей банковской карты.

Вы также можете отметить номер телефона мошенника как «Спам» в Viber:

  • откройте диалоговое окно с этим пользователем;
  • так как отправителя нет в вашем списке контактов, приложение сразу же предложит вам «Добавить в контакты», отметить «Это спам» или «Заблокировать»;
  • Для блокировки пользователя следует выбрать «Это спам» или «Заблокировать»: аккаунт будет заблокирован в обоих случаях. При определенном количестве отметок пользователей о том, что аккаунт занимается спам-рассылками или звонками, этот пользователь будет заблокирован в Viber и не сможет больше никого побеспокоить в мессенджере.

 
 
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Представители компании заявили: только с начала года в Беларуси на стороне Viber было заблокировано более 3000 аккаунтов с признаками мошенничества, на которые...
 
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