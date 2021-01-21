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Какое решение принял Wargaming в связи с повышением подоходного налога до 13%

21.01.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня сотрудники Wargaming получили письмо от CHRO Мэтта Харадона. В нем подробно рассказывается о том, какое решение приняла компания в связи с повышением подоходного налога до 13%, пишет dev.by.


Снимок носит иллюстративный характер

Напомним, что с 1 января в Беларуси повысили ставки подоходного налога для работников компаний — резидентов Парка высоких технологий — их подняли с 9% до 13%.

Вот скрин письма, который издание dev.by получило от читателей.


Источник: dev.by

Если кратко, то в конце говорится, что было принято решение не проводить автоматический пересчет зарплат в минском офисе в связи с повышением подоходного налога на 4%.

В течение первого квартала будет проанализировано влияние увеличения подоходного налога на обязательство компании удерживать зарплаты на рыночном уровне и, если будет необходимо, руководство произведет индивидуальные корректировки.

 
 
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Сегодня сотрудники Wargaming получили письмо от CHRO Мэтта Харадона, где подробно рассказывается о решении компании.
 
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