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В Сети показали новый флагман Sony до анонса - Xperia 10 III

21.01.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Sony готовится к анонсу нового смартфона — Xperia 10 III. Краткие характеристики устройства появились на FoneArena, а рендеры гаджета опубликовал OnLeaks.


Девайс внешне продолжает общую концепцию дизайна мобильных гаджетов Sony с достаточно прямыми углами корпуса. Экран аппарата будет 6-дюймовым (Full HD+), его соотношение сторон — 21 к 9. То есть, панель окажется сильно вытянутой. Вырезов в ней под фронтальную камеру не предвидится, селфи-модуль разместится над экраном.

Сканер отпечатков, судя по рендерам, расположится в клавише питания на боковой грани. Общие габариты телефона — 154×68×8,3 мм. На задней стороне корпуса виднеется строенная основная камера. Вероятно, она располагает модулями на 12 Мп, 8 Мп («ширик») и 8 Мп (телефото).


Подробностей про «начинку» девайса пока нет. Также неизвестно, работает ли аппарат в 5G-сетях. Анонс, скорее всего, произойдет в конце февраля или начале марта.

 
 
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Анонс, вероятно, состоится весной.
 
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