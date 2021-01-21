Заправки для электрокаров стали платными. Пользователи жалуются, но вовсе не на цены

Источник материала: Tut.by

Уже почти месяц владельцы электрокаров заряжаются за деньги. Но после введения платы выяснилось, что к зарядкам у пользователей есть вопросы. AUTO.TUT.BY поговорил с владельцем Tesla Model 3 Евгением о том, как дорого теперь обходится "электричка" и с какими нюансами при зарядке сталкиваются те, кто ездит на эко-транспорте, а также попросили представителей сети Malanka прокомментировать проблемные моменты.



Фото: Белоруснефть

Как «заморозить» 75 рублей за три зарядки

Для того чтобы влиться в стройные ряды плательщиков за электричество в сети Malanka, необходимо скачать приложение на смартфон, завести профиль и привязать банковскую карточку. Все. Теперь можно смотреть в приложении, какая зарядная станция свободна, и ехать заряжаться. Как действовать возле колонки? Нужно вставить коннектор в свой автомобиль, считать через приложение qr-код колонки, нажать кнопку «зарядить» — и все.

— Но были ситуации, когда код на станции не совпадал с кодом в приложении. Я знаю, что потом специалисты Malanka ездили и переклеивали эти коды. Сейчас таких проблем нет. Но есть и другие вопросы.

Оплатить электричество можно двумя способами. В любом случае понадобится привязанная к приложению банковская карта. Первый вариант — для начала зарядки на быстрой станции DC на карте должно быть не менее 25 рублей, при зарядке на медленной станции AC — 12 рублей. При начале зарядки эта сумма блокируется, а по окончании из нее вычитается стоимость «залитой» электроэнергии.

— Но не все электромобили могут вместить в себя энергии на 25 рублей сразу — по тарифу 39 копеек за киловатт-час получается 64 кВтч. В итоге, сумма блокируется, а дальше все зависит от процессинга банка, насколько быстро она будет разблокирована. Иногда деньги возвращают в течение трех дней. Соответственно, если электромобиль заряжается каждый день, а то и два раза в день, то каждый раз на карточке блокируется сумма 25 рублей. К примеру, ты четыре раза зарядился по 15 рублей, при этом на карточке будет заблокировано 100 рублей.

Или вот такая история: водитель приехал на зарядную станцию, запустил процесс, но через несколько минут зарядка прервалась. Но сумма в 25 рублей уже заблокировалась. Поехал на другую — там произошла такая же история. В итоге поменял три зарядных станции, на карточке заблокировалось 75 рублей.

Кстати, с такой системой мы уже сталкивались в Европе на обычных АЗС без оператора. Там тоже при заправке блокируется сумма порядка 100 евро, которая возвращается через несколько дней.



Оптимальный вариант оплаты — с внутреннего баланса Malanka

— Есть второй способ оплачивать зарядку — деньги можно положить на внутренний баланс сети Malanka через приложение с привязанной картой. И тогда с пользователя будет списываться ровно та сумма, на которую он зарядился. Никакие деньги блокироваться не будут.

Зарядки будут только по тарифу за кВтч





Перед введением оплаты сеть Malanka анонсировала, что будут работать два типа станций — одни отпускают электричество из расчета за киловатт-час, другие — сессиями с фиксированной ценой. То есть, стоимость зарядки не зависит от количества киловатт, а длительность сессии не ограничена.

— Но я вижу в приложении, что постепенно такие станции выводятся из оборота. Хотя мне, например, было бы выгодно на таких заряжаться. Сессия на быстрой зарядке стоит 7,34 рубля, а на медленной — чуть больше пяти рублей. Для меня киловатт-час выходил примерно 18 копеек на быстрой зарядке. На территории Минска таких станций было три штуки, но их модернизируют, чтобы перевести на оплату за киловатты.

Заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик пояснил, что вариант со стоимостью за кВтч честнее и удобнее.

— Мы рассматривали возможность зарядки этими двумя способами: изучали плюсы и минусы, интересовались мнением автовладельцев, изучали опыт европейских стран. И пришли к выводу, что зарядка по киловаттам удобнее и честнее. При оплате сессией у многих водителей возникали вопросы и замечания относительно того, что у электрокаров разная емкость батарей, и водители, имеющие авто с маленькой емкостью батареи, платили больше. Особенно актуально это в зимнее время. Электромобили зимой вместо 50 кВт могут принять заряд только в 35 кВт, потому что батарея электромобиля недостаточно прогрета. Мы же закладывали в оплату среднее значение, из-за чего многим водителям заряжаться было невыгодно. Поэтому мы приняли решение отказаться от способа оплаты по сессиям по всем станциям.

Всего в Беларуси было установлено 20 станций, которые осуществляли заряд по сессиям, большинство из которых были установлены в 2017 году и требовали модернизации. В ближайшее время еще семь зарядных станций, которые отпускали электричество по сессиям, будут переведены в режим оплаты за киловатт-час.

Зарядки ставят быстро, а включают долго



Фото: Белоруснефть

— Я читал в инстаграме Маланки, что в этом году они поставят 150 зарядных станций по всей Беларуси. Замечательно. Но вот пример — я живу во Фрунзенском районе, и еще в сентябре возле одного из торговых центров поставили пять быстрых зарядных станций, еще по пять на улице Шаранговича и Лобанка. Но ни одна из пятнадцати станций не запущена. Я в техподдержке спрашивал, мне сказали, что до конца декабря будут проводиться пуско-наладочные работы. Но вот уже январь заканчивается, а станции не запускаются.

Андрей Котик объяснил, что от проектирования до полноценного запуска станции может пройти от 8 до 12 месяцев.

— Это длительный процесс: от подготовки документации, получения разрешений, установки и, как правило, реконструкции сетей до тестирования станций энергетиками и программистами. Когда же станция установлена, все, что нужно, это подключить ее к сети. Подключением занимаются энергетики, а внесением станции в общую базу ЭЗС Malanka — наши программисты. Этот процесс выполняется в течение нескольких недель, однако зимой, из-за неблагоприятных погодных условий, запуск станции может быть отложен. Что касается наших планов на 2021 год, то 80 станций в регионах и 70 в Минске будут установлены и запущены до конца года.

Как зарядиться без приложения?

Еще один вопрос, который возник у пользователей: а как зарядиться, например, если нет интернета или если "заправить" машину захочет иностранец?

— Любой водитель, вне зависимости от того, есть ли у него белорусская сим-карта или нет, может скачать приложение Malanka через wi-fi. Въезжая в страну, большинство водителей заряжается на ЭЗС, расположенных на трассах, а поскольку станции расположены на автозаправках «Белоруснефти», которые оснащены точкой доступа wi-fi, проблем с зарядкой у водителей не будет, - уверяет Андрей Котик. - Заряжаясь в городах, можно воспользоваться ближайшей к станции ЭЗС точкой доступа wi-fi. Кроме этого, на всех станциях есть подробная инструкция по эксплуатации на русском и английском языке. В данный момент мы рассматриваем возможность оснащения зарядных станций точками доступа wi-fi.

Чтобы оплатить зарядку, водитель должен ввести данные своей банковской карты. Иного способа оплатить заряд на ЭЗС нет.

Насколько выгоден теперь электрокар?



Даже при платной зарядке электрокар выходит экономичнее авто с ДВС

— У меня на машине расход энергии в теплый период составлял в средней 180 ватт-часов на километр или 18 кВтч на сто километров. По тарифу 39 копеек за кВтч 100 км пробега мне обходились в 7 рублей. Если перевести это в 95-й бензин, то в эквиваленте получается средний расход 3,9 литра. Зимой, в самые морозы, расход был на уровне 5,5 литра. Даже сейчас, при введении оплаты, Tesla оказалась самым экономичным автомобилем из всех, что у меня были, - поделился расчетами Евгений.

Но при этом признается, что никогда не уверен на 100%, что может приехать и зарядиться на определенной станции. Иногда возникают ситуации, когда приходится переезжать на другую зарядку.

— Бывает, что в приложении станция свободна и доступна, но приезжаешь, а там «раздолбан» коннектор, машину подключить невозможно. И приходится резко менять свои планы — ты рассчитывал зарядить машину и пробыть час в магазине, а вместо этого приходится переезжать, чтобы найти другую зарядку. Периодически приходится сталкиваться с тем, что станция вроде работает, подключаешься, а через минуту заряд не идет. Возможно, какие-то программные глюки. В общем, я бы сказал так — я уверен примерно на 80% в том, что смогу зарядиться в том месте, куда направляюсь. Вот мне предстоит поездка в Барановичи. Там есть зарядная станция, но я перед выездом пополню заряд батареи настолько, чтобы в случае чего можно было съездить туда и обратно без подзарядки.