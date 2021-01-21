Лукашенко требует жесточайшего наказания за зарплату в конвертах

Источник материала: АФН

Лукашенко на совещании с правительством потребовал «самых жестких мер за неуплату налогов» и зарплаты в конвертах.

"Капитальная задача для всех присутствующих - внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим", - заявил Лукашенко.

По его словам, за зарплаты в конвертах также должна быть серьезнейшая ответственность.

"Примите это к исполнению немедленно", - потребовал он.