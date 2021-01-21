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Дело Виктора Бабарико передано в Верховный суд
Источник материала: Партизан
Дело в отношении Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в суд, сообщает Генеральная прокуратура.
"Изучение в Генеральной прокуратуре материалов уголовного дела показало, что исследование его обстоятельств произведено всесторонне, полно и объективно. Обвинение предъявлено с учетом собранных доказательств. Оснований для отмены либо изменения обвиняемым мер пресечения не имеется", - говорится в сообщении.
Экс-глава "Белгазпромбанка" резко стал уголовником после того, как решил баллотироваться на пост президента. Однако даже после волны очернения на данный момент он остается самым популярным среди оппонентов Александра Лукашенко.
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Дело в отношении Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в суд, сообщает Генеральная прокуратура.
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