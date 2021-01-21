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Дело Виктора Бабарико передано в Верховный суд

21.01.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дело в отношении Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в суд, сообщает Генеральная прокуратура.





"Изучение в Генеральной прокуратуре материалов уголовного дела показало, что исследование его обстоятельств произведено всесторонне, полно и объективно. Обвинение предъявлено с учетом собранных доказательств. Оснований для отмены либо изменения обвиняемым мер пресечения не имеется", - говорится в сообщении.

Экс-глава "Белгазпромбанка" резко стал уголовником после того, как решил баллотироваться на пост президента. Однако даже после волны очернения на данный момент он остается самым популярным среди оппонентов Александра Лукашенко. 
 
 
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Дело в отношении Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в суд, сообщает Генеральная прокуратура.
 
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