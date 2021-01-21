"Беларуськалий" готов взаимодействовать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности и принять специалистов компании для мониторинга производственных процессов, а также принять на работу уволенных ранее сотружников, если они подадут заявления.





пресс-релиз был опубликован 20 января на сайте «Беларуськалия», передает tut.by Соответствующийбыл опубликован 20 января на сайте «Беларуськалия», передает





"Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией «Яра» в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников.





Руководством предприятия принято решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников предприятия (пресс-релиз от 17 декабря 2020 года), а уволенные ранее работники могут быть приняты обратно на работу в ОАО «Беларуськалий» в случае подачи ими соответствующих заявлений", - говорится в пресс-релизе «Беларуськалия».





Также администрация «Беларуськалия» обсудила вместе с профсоюзными организациями предприятия повышение эффективности работы общественного контроля за безопасностью производства.





В ближайшее время наниматель и профсоюзы внесут соответствующие предложения по усовершенствованию «Положения по работе общественных инспекторов».





20 января Светлана Тихановская и президент Yara Свейн Торе Холзетер провели онлайн-встречу, во время которой обсудили ситуацию на «Беларуськалии», сообщил телеграм-канал Тихановской.





"Светлана Тихановская напомнила, что Yara предлагала пересмотреть контракт с «Беларуськалием», если репрессии на предприятии продолжатся. Крайне важно, чтобы Yara говорила о том, какие условия выставляет «Беларуськалию».





Торе Холзетер заявил, что компания будет отстаивать этические принципы ведения бизнеса и продолжать заступаться за рабочих «Беларуськалия»", — говорится в сообщении.





Офис Светланы Тихановской и Yara будут следить за развитием ситуации, чтобы «слова подтвердились действиями».









Напомним, норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия».





Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.





В сентябре представители Yara в первый раз приехали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита Yara разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров.





В декабре «Беларуськалий» посетили гендиректор Yara Свейн Торе Холзетер и еще несколько представителей менеджмента компании. Речь на закрытой встрече с руководством «Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara.





Накануне визита Свейна Торе Холзетера на сайте Yara было опубликовано его обращение по поводу ситуации в Беларуси.





"Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права.





<…> Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда", — говорилось в обращении.





Во время декабрьского визита на «Беларуськалий» представители Yara также подняли вопросы охраны труда, техники безопасности и несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии. В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев.





Белорусы сейчас в соцсетях компании Yara просят ее не заключать новый контракт с «Беларуськалием».



