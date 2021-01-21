"Нос стал тоньше": Меган Маркл заподозрили в пластике лица

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супругу принца Гарри Меган Маркл заподозрили в пластике лица: по мнению известного хирурга Риккардо Фрати, герцогиня изменила свой нос и попала в топ самых "идеальных" красавиц.

Специалисты в области женской красоты наизусть выучили правило золотого сечения. Формула, измеряющая физическое совершенство, была придумана еще древними греками, но до сих пор пользуется популярностью. Создатель известной клиники пластической хирургии решил оценить внешность известных красавиц и проанализировал лица британских герцогинь - Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Самую лестную оценку получила Маркл, параметры лица которой полностью соответствуют идеальной формуле золотого сечения. Но так было не всегда, из-за чего герцогиню заподозрили в ринопластике.

"Скорее всего, она сделала ринопластику, так как кончик ее носа выглядит намного тоньше, чем был раньше. К тому же, она точно прибегала к лазерам - на ее коже нет больших пор и она гладкая как стекло", - отметил врач.

Также хирург отметил, что экс-актриса - обладательница внешности диснеевской принцессы, что помогло ей обогнать вечную соперницу Кейт Миддлтон.

"Кейт выглядит по-прежнему молодо, и за это можно поблагодарить ботокс. Также она точно обращалась к стоматологам, чтобы достичь такой естественной и красивой улыбки", - подытожил Фрати.

Напомним, что ранее самой красивой женщиной в мире по формуле пластических хирургов стала Белла Хадид .

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