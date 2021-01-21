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ДФР КГК проводит проверку должностных лиц Офиса по правам людей с инвалидностью

21.01.2021 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проводит проверочные мероприятия в отношении должностных лиц просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью».

ДФР КГК проводит проверку должностных лиц Офиса по правам людей с инвалидностью
Директор Офиса Сергей Дроздовский

Как сообщается на сайте ведомства, проверка ведется по вопросам «возможного неправомерного завладения» в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для оказания помощи белорусским гражданам с инвалидностью.

«По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства», — говорится в сообщении.

Комментарий Офиса БелаПАН пока получить не удалось.

 

Офис по правам людей с инвалидностью — правозащитная организация, созданная в 2011 году. Учреждение оказывает правовую помощь, проводит консультирование в вопросах прав людей с инвалидностью и реализации этих прав.

Офис также занимается просветительской деятельностью: проводит семинары и тренинги, круглые столы, издает тематическую литературу, готовит и публикует различные мониторинги и исследования по теме прав людей с инвалидностью.

Учреждение дает экспертные заключения в вопросах, связанных с правами людей с инвалидностью, и предлагает инициативы по совершенствованию национального права в отношении людей с инвалидностью.

 
 
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Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проводит проверочные мероприятия в отношении должностных лиц просветительского правозащитного...
 
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