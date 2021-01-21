Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть после срабатывания системы защиты генератора

Источник материала: Onliner

16 января в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока сработала система защиты, после чего первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети. Сегодня в Минэнерго сообщили , что он снова работает.

-- 21 января в 12:19 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет плановое повышение его мощности до номинальной в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Напомним, после случившегося Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Беларуси. Как после заявили в министерстве энергетики Беларуси, импорт украинской электроэнергии был осуществлен в незначительном объеме — 0,077 млн кВт·ч, что составляет 0,06% от общего суточного потребления электроэнергии в Беларуси.