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Серьезная авария на МКАД: водитель грузовика рассказал неожиданную версию (обновлено)

21.01.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил корреспонденту Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня на внешнем кольце МКАД в районе Городской клинической больницы №10. В результате на кольцевой образовался серьезный затор, затруднения начинаются уже в районе Лошицы.

Свидетель

— Это 13-й км МКАД. Пострадал водитель микроавтобуса. Кольцевая стоит. Авария, возможно, связана с буксировкой самосвалов, — рассказал наш читатель, приславший видео.

Два самосвала со включенной аварийной сигнализацией стоят у правого края проезжей части, а слева, у отбойника, побывавшие в ДТП грузовик и легковой автомобиль. Их развернуло, у обоих значительные повреждения. Повреждено и разделительное ограждение.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17:30, в Минске наблюдаются 7-балльные пробки.

ГАИ

В ГАИ сообщили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля MAN, двигаясь по второй полосе внешнего кольца МКАД со стороны улицы Ауэзова в направлении улицы Свислочской, не справился с управлением и вошел в неуправляемый занос, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Honda, а затем наехал на разделительное ограждение.

Серьезная авария на МКАД: водитель грузовика рассказал неожиданную версию (обновлено)

От удара легковой автомобиль столкнулся с грузовиком МАЗ. В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение. На месте работали сотрудники ГАИ. Проводится проверка.

Серьезная авария на МКАД: водитель грузовика рассказал неожиданную версию (обновлено)
Серьезная авария на МКАД: водитель грузовика рассказал неожиданную версию (обновлено)

Дополнено. Водитель MAN

После публикации корреспонденту Onliner удалось пообщаться с одним из участников этой аварии — с водителем грузового MAN. Мужчину зовут Виктор, он рассказал, что уже 40 лет за рулем.

— Участвовали я, легковая Honda и еще пару грузовиков, МАЗов, но у них незначительные повреждения. А вот у меня и у Honda все серьезно, — рассказал Виктор. — Когда приехали сотрудники ГАИ, мне сразу сказали: вас занесло, вы не справились с управлением. Я пытался им объяснить: перед тем, как все случилось, я почувствовал удар, будто толчок сзади.

Представим дорожную ситуацию исходя из того, как ее описал водитель. В крайней правой полосе движутся в сцепке два МАЗа. Их нагоняет зеленый MAN: водитель перестраивается для опережения в среднюю полосу. Легковая Honda, предположительно, движется в левой полосе.

— Я не могу точно сказать, что случилось. Но когда я почти поравнялся с МАЗами, последовал толчок. Либо эта Honda меня ударила, либо другая машина. От удара меня развернуло, отбросило на разделительную полосу, там мы уже сцепились с этой Honda, — утверждает Виктор. — Водитель Honda говорил, что ехал в третьем ряду, но после ДТП он не помнит всего, что случилось.

Сегодня водитель пригнал грузовик в сервисный центр.

— ГАИ на месте ДТП, конечно же, осматривали машину. Но сегодня при осмотре меня спросили в центре: почему у тебя повреждена левая сторона сзади? Другое — понятно, наскочил на разделительное ограждение. А слева сзади повреждения откуда? Стали смотреть: под отбойником кусочки лобового стекла, — говорит собеседник.

Версия водителя грузового авто: кто-то — Honda или какой-то другой автомобиль — врезался в его грузовик, в заднюю часть слева, после чего MAN отбросило влево. Виктор надеется, что откликнутся непосредственные очевидцы этой аварии. Связаться с водителем можно по телефону: +375 29 642-22-45.

Вопрос важный, так как речь не только о непосредственной административной ответственности за ДТП. Водитель Honda получил телесные повреждения, и, в зависимости от их тяжести, разговор вообще может вестись о возбуждении уголовного дела.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Наш читатель сообщил корреспонденту Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня на внешнем кольце МКАД в районе Городской клинической больницы №10. В...
 
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