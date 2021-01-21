Haval отзывает 16 тысяч кроссоверов F7 и F7x российской сборки

Источник материала: Onliner

Российский завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» объявил вчера об отзыве 16 075 кроссоверов Haval F7 и F7x. Под сервисную кампанию попали машины, проданные с мая 2019 по январь 2021 года, пишет «Автостат» .

Отзыв вызвало вероятное нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке, сообщает пресс-служба бренда. Завод заменит топливные трубки между насосом низкого давления и топливным фильтром в рамках отзывной кампании. Работы будут проведены в официальных дилерских центрах Haval и будут бесплатными для владельцев транспортных средств.

В прошлом году Haval F7 стал бестселлером марки на российском рынке с показателем 6782 реализованных автомобиля (рост в 2,1 раза). На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, продажи которого составили 4417 единиц против 477 машин годом ранее. Как отмечается, высокий спрос на кроссоверы F7 и F7x обусловлен, в частности, появлением на российском рынке топ-версий моделей Tech Plus в августе 2020 года. Официально Haval продаются и в Беларуси.