КГК проводит проверку «Офиса по правам людей с инвалидностью». Его сотрудников подозревают в присвоении средств

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Сегодня Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел проверку в отношении должностных лиц учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» и сам об этом сообщил . Все прошло «в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом».

«Проверка проводится в отношении должностных лиц просветительского правозащитного учреждения „Офис по правам людей с инвалидностью“ и иных лиц по вопросам возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи гражданам Республики Беларусь с инвалидностью.

По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства», — уточняет пресс-служба КГК.

Нам пока не удалось связаться с представителями «Офиса». Из последних новостей — задержание юриста офиса Олега Граблевского во время одного из первых маршей людей «с неограниченными возможностями».