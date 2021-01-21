«Как он мог дать объяснения проректору, если был задержан?» Отчисленные студенты судятся с БНТУ

Источник материала: Onliner

В суде Советского района Минска продолжают рассматривать гражданское дело об отмене приказа. Истцы — отчисленные студенты, ответчик — БНТУ. 27 октября из вуза отчислили ряд студентов — «за систематическое неисполнение обязанностей обучающегося». Но молодые люди считают, что отчисление было незаконным. В суд они пришли с адвокатами и просят отмены приказа университета. Истцами выступают шестеро отчисленных студентов вуза. Сегодня на заседание явился представитель ответчика — первый проректор БНТУ Георгий Вершина. Также присутствует несколько свидетелей со стороны вуза.

Приказ об отчислении Андрея Занько от 27 октября 2020 года является незаконным и необоснованным — такая позиция защиты первого из отчисленных студентов. Адвокат ссылается на Кодекс об образовании Республики Беларусь — отчислить студента можно за более чем 30 дней пропусков без уважительной причины в течение учебного года. Также это возможно за систематическое (повторное) неисполнение обязанностей обучающимся, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания.

— Основанием к отчислению Занько стало систематическое неисполнение им обязанностей обучающегося. Кодексом не допускается отчисление при таком нарушении. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания должно подписываться ректором — там должно быть указано, за какое нарушение, в чем именно виноват студент и должны быть предоставлены доказательства — ссылка на внутренние документы вуза. Приказ никаких сведений о дисциплинарном проступке не содержит, а также формы вины и ее доказательств там нет, — говорит адвокат и подытоживает свою позицию: приказ об отчислении является незаконным.





Защита считает, что БНТУ существенно нарушил порядок дисциплинарного взыскания в виде отчисления.

— Ранее Занько Андрей не привлекался к дисциплинарной ответственности. <...> Кроме того, БНТУ не была предоставлена видеозапись, подтверждающая, что Занько участвовал в несанкционированном массовом мероприятии 26 октября — один из сотрудников безопасности вуза ссылается на нее, — говорит защитник бывшего студента БНТУ.

Со стороны БНТУ студенту вменяют четыре дисциплинарных проступка: несоблюдение правил внутреннего распорядка, отсутствие на занятиях, неисполнение законных требований педагогических работников, участие в несанкционированных массовых мероприятиях на территории БНТУ. Адвокат возражает:

— Как из одного события может получиться четыре? В этой вселенной это невозможно. Какую систему координат ни выбери, я здесь один и мои действия — единичны. То есть говорить, что истец совершил сразу несколько дисциплинарных нарушений, не имеет смысла, — говорит он.

Сам Андрей говорит, что не участвовал в мероприятиях вуза, просто шел через дворик БНТУ в обменник — в итоге его задержали сотрудники ОМОНа. Суд признал его виновным по ст. 23.34 и 23.4 КоАП — дали 15 базовых.

Георгий Вершина, первый проректор БНТУ, задает вопрос адвокату отчисленного студента.

— Скажите, а административный процесс тоже не относится к данному делу? — он утверждает, что административное правонарушение и дисциплинарное нарушение проходило в один и тот же день.

— Это два разных процесса и вида ответственности. Вы, считая, что студент совершил дисциплинарный проступок, должны всесторонне объективно и полно выяснить обстоятельства, — ответил адвокат.

— Почему не оглашаете, что у БНТУ есть претензия еще и по политической составляющей? — спрашивает первый проректор вуза.

Адвокат считает, что никакой политической составляющей в этом деле нет.

Бывшая студентка Каролина Борисова утверждает, что не шла с толпой протестующих, а шла в банк, а потом ее задержал ОМОН. Административное дело Каролины суд отправил на доработку и до сих пор по нему ничего не известно — уже прошло больше двух месяцев с момента задержания.

— Исковые требования не признаю, — в суде выступает представитель БНТУ Георгий Вершина.

Он говорит, что администрация вуза отчисляет студентов при систематических нарушениях правил внутреннего распорядка: пропуски занятий, неподчинение требованиям педработника, участие в незаконных массовых мероприятиях, участие в политической деятельности.