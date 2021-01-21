В очередной минской многоэтажке включили горячий душ. Там сейчас как в аквапарке (видео)

Источник материала: Onliner

Каждый год наши коммунальщики тратят две бесценные недели лета, чтобы протестировать системы водоснабжения. И каждый год у нас что-то течет, заливает, парит или капает. Сегодня трубу прорвало в подъезде на Мирошниченко, 11. Вода бьет из батареи на лестнице и кинематографично стекает по ступеням. Жильцы говорят, воды в подъезде уже по щиколотку. Видео появилось в telegram-канале блогера Антона Мотолько.

В ЖЭСе, который обслуживает дом, нам ответили, что туда уже выбыл слесарь. Похоже, что там прорвало радиатор на лестнице. Отключать отопление всему дому специалисты не собираются: эти системы запитаны отдельно.