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В очередной минской многоэтажке включили горячий душ. Там сейчас как в аквапарке (видео)

21.01.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Каждый год наши коммунальщики тратят две бесценные недели лета, чтобы протестировать системы водоснабжения. И каждый год у нас что-то течет, заливает, парит или капает. Сегодня трубу прорвало в подъезде на Мирошниченко, 11. Вода бьет из батареи на лестнице и кинематографично стекает по ступеням. Жильцы говорят, воды в подъезде уже по щиколотку. Видео появилось в telegram-канале блогера Антона Мотолько. 

В ЖЭСе, который обслуживает дом, нам ответили, что туда уже выбыл слесарь. Похоже, что там прорвало радиатор на лестнице. Отключать отопление всему дому специалисты не собираются: эти системы запитаны отдельно.

 
 
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Каждый год наши коммунальщики тратят две бесценные недели лета, чтобы протестировать системы водоснабжения. И каждый год у нас что-то течет, заливает, парит или...
 
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