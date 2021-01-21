ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве задержали бойца Алексея Кудина, который отправил в нокаут силовиков

21.01.2021 13:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Как сообщает tribuna.by в своем телеграм-канале, чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина задержали сегодня в Москве. Спортсмена ждет экстрадиция в Беларусь. Напомним, Кудина задерживали в Молодечно. Сайт mlyn.by сообщал, что Кудин «дал отпор военнослужащему, который пытался его утихомирить» во время акции протеста 10 августа в Молодечно.

— Один из участников уличного мероприятия, а как позже выяснилось, боец ММА, требованиям представителей власти не подчинился. Оказал отпор военнослужащему, который пытался его утихомирить. От прицельного удара в голову человек в форме потерял сознание, пострадавшего госпитализировала скорая помощь. Военнослужащему пришел на помощь милиционер, который также находился на площади. Боец нанес ему удар в челюсть, выбив зуб, — писал mlyn.by.

А вот как сам Кудин рассказывал о произошедшем на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает tribuna.by в своем телеграм-канале, чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина задержали сегодня в Москве. Спортсмена ждет экстрадиция в Беларусь....
 
Новости дня
Новости разные
 
ДФР проверяет «Офис по правам людей с инвалидностью»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by