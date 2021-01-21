В Москве задержали бойца Алексея Кудина, который отправил в нокаут силовиков

Источник материала: Onliner

Как сообщает tribuna.by в своем телеграм-канале, чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина задержали сегодня в Москве. Спортсмена ждет экстрадиция в Беларусь. Напомним, Кудина задерживали в Молодечно. Сайт mlyn.by сообщал, что Кудин «дал отпор военнослужащему, который пытался его утихомирить» во время акции протеста 10 августа в Молодечно.

— Один из участников уличного мероприятия, а как позже выяснилось, боец ММА, требованиям представителей власти не подчинился. Оказал отпор военнослужащему, который пытался его утихомирить. От прицельного удара в голову человек в форме потерял сознание, пострадавшего госпитализировала скорая помощь. Военнослужащему пришел на помощь милиционер, который также находился на площади. Боец нанес ему удар в челюсть, выбив зуб, — писал mlyn.by.

А вот как сам Кудин рассказывал о произошедшем на своей странице в Instagram.