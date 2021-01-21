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Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату

21.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату

  • 21.01.2021, 13:21
Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату
Джозеф Байден
Фото: EPA

Первые 15 указов нового президента США не требуют одобрения Конгресса.

Новый президент США Джозеф Байден через считанные часы после вступления в должность в среду, 20 января, подписал первые 15 указов. Среди прочего он инициировал возвращение Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату. Кроме того, новый глава Белого дома отменил запрет на въезд в США жителей ряда мусульманских стран, введенный его предшественником Дональдом Трампом, сообщает dw.com.

В числе других подписанных указов - документ, обязывающий носить защитные маски на территории федеральных учреждений на протяжении ближайших 100 дней. Еще один указ прекращает процедуру выхода Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, Байден отменил разрешение на строительство трубопровода Keystone XL для поставки нефти из Канады и прекратил действие правовых оснований для возведения стены на границе с Мексикой. Все эти указы не требуют одобрения Конгресса.

Байден на инаугурации пообещал исправить отношения с союзниками Вашингтона

Демократ Джозеф Байден несколькими часами ранее принес присягу в Вашингтоне. В своей инаугурационной речи он пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое общество и преодолеть политические разногласия, а также исправить отношения с союзниками США. Трамп отказался принять участие в церемонии и улетел в свою резиденцию в штате Флорида.

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Первые 15 указов нового президента США не требуют одобрения Конгресса.
 
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