Источник материала: Хартия'97

Дело против Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка передали в Верховный суд 21.01.2021, 13:15

ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Адвокат политзаключенного заявил, что выдвинутое властями «обвинение» не было доказано.

Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико, которому инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере по ч.3 ст. 430 и ч.2 ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщает tut.by .

Шести бывшим заместителям председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, организованной группой по ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

На днях Виктор Бабарико с адвокатами закончил знакомиться со своим уголовным делом. Адвокат Дмитрий Лаевский считает, что в отношении Бабарико обвинение не доказано.

— Напротив, есть ряд объективных фактов, свидетельствующих о том, что Виктор Бабарико не совершал того, что ему выдвинуто в обвинении. Поэтому мы снова заявили о необходимости прекращения уголовного преследования, — считает Лаевский.

«Дело Белгазпромбанка»

11 июня прошлого года в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил, что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Виктора Бабарико задержали по так называемому делу Белгазпромбанка 18 июня. Вместе с экс-банкиром был задержан его сын Эдуард. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». Тогда же в КГК заявляли, что по «делу Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек.

Напомним, что правозащитники признали политзаключенными Виктора Бабарико , его сына Эдуарда и членов инициативной группы политика.

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