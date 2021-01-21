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Климатологи прогнозируют новую засуху в Крыму

21.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Климатологи прогнозируют новую засуху в Крыму

  • 21.01.2021, 13:07
Климатологи прогнозируют новую засуху в Крыму

Водохранилища оккупированного полуострова не наполняются.

Текущий год в Крыму будет засушливым, рассчитывать на осадки и наполнение водохранилища не стоит, отметил климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского Владимир Рябов, сообщает «Крым. Реалии».

«Засушливые и влажные периоды у нас повторяются: 3-4 года у нас засушливый период, затем 3-4 года – влажный. Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась. Если основывать прогнозы на этой статистике, то 2021 год, к сожалению, тоже будет засушливым, поэтому рассчитывать на большое количество осадков даже в летний период не приходится», – цитирует Рябова пресс-служба вуза.

По его словам, крымские водохранилища ощутимо пополнятся водой зимой только в том случае, если за одну-две недели выпадет не менее 100 мм осадков, что в период холодов для полуострова является двухмесячной нормой.

«Однако реально рассчитывать на такое количество осадков в зимний период нет оснований, поскольку по средним многолетним нормам в январе-феврале у нас выпадает порядка 40-50 мм осадков в месяц. Чтобы за неделю выпала двухмесячная норма - это маловероятная ситуация», – отметил Рябов.

По последним данным крымского Гидрометцентра, в декабре 2020 года приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища Крыма полностью отсутствовал, пересохло большинство селевых рек Алушты, Судака и Феодосии.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма в декабре также опубликовало статистические данные о наполнении водохранилищ в Крыму. Согласно обнародованной информации, по меньшей мере пять водохранилищ полуострова – близки к отметке «мертвый объем».

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Водохранилища оккупированного полуострова не наполняются.
 
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