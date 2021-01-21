ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Усатый хрипловатый «кузнец» уже порезал палец»: мощная акция в Смолевичах

21.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Усатый хрипловатый «кузнец» уже порезал палец»: мощная акция в Смолевичах

  • 21.01.2021, 12:56
«Усатый хрипловатый «кузнец» уже порезал палец»: мощная акция в Смолевичах

Жители райцентра вышли, чтобы приободрить сторонников Навального в РФ.

Жители Смолевич уважают мужской поступок Алексея Навального и поддерживают его стремление к освобождению своего народа, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Россияне, нам знакома ваша ситуация, как никому другому.

Мы с вами все эти пару десятков лет как две грани лезвий одного меча, который куют два безумных и глупых кузнеца.

Они нас избивают, бросают в тюрьмы, даже не понимая, что мы закаляемся и делаемся крепче, что наша сталь становится острее и опаснее для них самих.

Так вот наш усатый хрипловатый «кузнец» уже порезал палец, но скоро «лишится» и безумной головы на плечах.

Пора и вам показать, что такое «русская сталь»!

Будьте смелыми и идите к своей свободе! Не ради Навального или против карлика-бандита. А ради своей свободы и свободы своих детей!» - пишут участники акции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители райцентра вышли, чтобы приободрить сторонников Навального в РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять автомобилей попали в ДТП на пр. Независимости в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by