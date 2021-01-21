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Белорусы Вроцлава вышли на акцию солидарности с Игорем Лосиком
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Вроцлава вышли на акцию солидарности с Игорем Лосиком
Видеофакт.
Белорусы Вроцлава (Польша) 20 января провели в центре города акцию солидарности с Игорем Лосиком, сообщает телеграм-канал
«Своей акцией мы, белорусы Вроцлава, хотим привлечь внимание международной общественности к голодовке блогера.
Для этого во время акции был организован сбор подписей под обращением к властям города, воеводства, а также европейским и американским чиновникам с просьбой подключить все возможные механизмы для спасения жизни голодающего 37 дней политического заключенного.
Мы считаем недопустимым и вопиющим уголовное преследование политически активных граждан Беларуси.
Свободу Игорю Лосику!» — пишут читатели канала.
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