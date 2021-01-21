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«История с арестом Навального — подарок судьбы для официального Минска»

21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Пока Путин, вероятно, не сильно прессингует Лукашенко насчет сочинских обещаний», – считает политический обозреватель Александр Класковский.

«История с арестом Навального — подарок судьбы для официального Минска»

Фото kremlin.ru

– Вечером 20 января Александр Лукашенко и Владимир Путин впервые в наступившем году поговорили по телефону. Затрагивался ли внутрибелорусский кризис, шла ли речь о конституционной реформе, транзите власти в Беларуси, — покрыто мраком тайны, – пишет Класковский. – Не слишком верится, что столь животрепещущие вопросы могли быть проигнорированы.

А может, Лукашенко убедил Путина, что все уже тип-топ, что мятеж, как он назвал бурные прошлогодние события, подавлен — и потому заваривать кашу с новой конституцией, новыми выборами и этим, прости господи, транзитом власти сейчас нет никакого резона? Или, по крайней мере, торопиться не стоит.

Во всяком случае, очевидно, что для себя Лукашенко решил именно так. И в этих вопросах он как минимум будет тянуть резину, испытывая предел ее эластичности.

Лукашенко всячески старается сейчас доказать, что он в своей нынешней роли для Кремля незаменим. Он играет на антизападных фобиях и настроениях российской правящей элиты, на ее боязни, что зараза цветных революций перекинется и на Россию.

История с арестом Навального, грозящая обострить и так скверные отношения Москвы с Западом, для Минска — очередной подарок судьбы. И вообще впечатление таково, что тактически, ситуативно Лукашенко пока переигрывает Москву.

При этом главный его козырь на сегодня — то, что он-де взял ситуацию в стране под полный контроль, задушил «мятеж». Но так ли это? Картина прояснится уже вскоре: и власти, и их оппоненты готовятся к горячей весне.

Пока Путин, вероятно, не сильно прессингует Лукашенко насчет сочинских обещаний: угомонил протесты — ну и ладно, там посмотрим. Однако новая их волна может снова обострить для Кремля вопрос транзита власти в Беларуси, замены токсичного и неперспективного правителя на другую фигуру.

Противникам Лукашенко, однако, важно учитывать, что при разработке такой комбинации Москва будет печься явно не о белорусской демократии, а о своих великодержавных интересах. Так что понадобится сильная контригра.

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Теги: Минск
 
 
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Класковский: пока Путин, вероятно, не сильно прессингует Лукашенко насчет сочинских обещаний.
 
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