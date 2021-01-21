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Лукашенко раскритиковал правительство: «Должна быть экономия», «Свободных денег нет»

21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава Беларуси косвенно признал существенные проблемы в экономике и с пополнением бюджета. Он публично упрекнул чиновников за « потерю реалий, в которых мы живем».

Лукашенко раскритиковал правительство: «Должна быть экономия», «Свободных денег нет»

Произошло это на совещании 21 января по государственной инвестропграмме. Лукашенко заявил, что «впервые» не подписал ее «с ходу».

– Знаете, что меня удивляет? Потеря отдельных членов правительства, или правительства в целом реалий, в которых мы живем. Программа переполнена социальными проектами, без которых мы можем обойтись. Так если у нас сегодня пандемия, ковиды, прочее… Обстановка непростая в мире, я это говорил уже. Так может быть какие-то социальные проекты, которые завтра не дадут денег, если мы их туда вложим эти деньги, перенести на последующие годы? — заявил глава государства, возмущенно размахивая папкой с проектом госпрограммы.

В качестве примера он озвучил предложение («не буду называть губернатора») по благоустройству парка. Лукашенко поразил словами:

– А что, сегодня парк надо благоустраивать за бюджетные средства? А где инициатива? Инициативный способ работы?

Глава государства сообщил, что в проекте Государственной инвестиционной программы предусматривается строительство около 130 объектов на сумму более 600 млн рублей.

— Это не деньги для государства. Но тем не менее и здесь должна быть экономия. Потому что это пример другим. Если мы наверху не умеем экономить и вычленить наиболее важное и необходимое для развития, тогда и губернаторы, и председатели исполкомов будут следовать таким же принципам, — сказал Лукашенко.

Он задался вопросом, нет ли в проекте «излишеств».

Говоря о коммерческих проектах, Лукашенко отметил, что «свободных, шальных денег нет».

Также на совещании глава государства потребовал ужесточить наказание за неуплату налогов и зарплату в конвертах («Жесточайшее наказание!»).

Выступление Лукашенко свидетельствует о существенных проблемах в белорусской экономике и как следствие с пополнением бюджета.

Напомним, что в проекте бюджета на 2021 год запланирован рекордный минус – более 4 миллиардов рублей. Согласно официальным данным это второй в истории страны дефицит.

 
 
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Он публично упрекнул чиновников за « потерю реалий, в которых мы живем».
 
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