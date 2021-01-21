Томми Сало приговорен к двум месяцам тюрьмы за вождение в нетрезвом виде

Источник материала: Tut.by

Шведский хоккейный голкипер, олимпийский чемпион Томми Сало признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде и был приговорен к двум месяцам тюремного заключения, сообщает sports.ru.



Фото: Bildbyrån

Согласно обвинительному заключению, 11 августа 2020 года Сало на своей машине врезался в ограждение на автомагистрали. На место была вызвана полиция. В крови экс-хоккеиста было обнаружено 3,06 промилле. Допустимая норма в Швеции составляет 1,0 промилле.

Согласно протоколу, несколько свидетелей заметили машину, которая ехала между полосами движения с относительно низкой скоростью. В какой-то момент автомобиль, судя по всему, врезался в ограждение и остановился.

Некоторые свидетели подошли к машине и нашли Сало за рулем, спящего. Проснувшись, он говорил бессвязно. Экс-игрок был в машине один.

Согласно протоколу, он, вероятно, несколько раз останавливался и употреблял алкоголь.

«Это неправда. Я довольно много выпил за два дня, я выпил накануне вечером, а потом поехал домой раньше, чем планировал. Было много алкоголя. Я пытаюсь рассказать то, что помню.

Авария? Не помню, почему остановил машину, но считаю, что просто остановился. Я не помню ничего непосредственно из поездки, не помню скорости, но я точно знаю, что была хорошая летняя погода и что я много разговаривал по телефону.

Я не понимаю, как такое могло случиться. Раньше у меня не было проблем с алкоголем. И я не совершал никаких преступлений. После того, как это произошло, я вообще не пил алкоголь и не испытываю тяги», — сказал Сало.

Адвокат экс-игрока Эрика Линдквист просила ограничить наказание условным приговором и общественными работами, поскольку Сало ранее не был судим. Она сообщила, что приговор о лишении свободы будет обжалован в апелляционном суде.

Сало ранее играл в НХЛ за «Колорадо», «Эдмонтон» и «Айлендерс». Всего он провел 526 игр в лиге. Однако белорусам он навсегда запомнился пропущенной шайбой в концовке четвертьфинала на Олимпиаде-2002.