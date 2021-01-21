Лукашенко о приватизации: «То, что создано народом, не трогайте!»

Александр Лукашенко 21 января проводит совещание с руководством Совета министров для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни общества.





На обсуждение вынесены четыре указа и закон, сообщает пресс-служба Лукашенко. Документы касаются формирования инвестиционной программы на текущий год и реализации отдельных наиболее значимых проектов.

В проекте Государственной инвестиционной программы предусмотрено строительство примерно 130 объектов на сумму более 600 млн рублей.

«Меня интересует, насколько выверен и оптимален этот перечень, который мы вносим в государственную программу. Нет ли в нем излишеств? Обосновано ли финансирование каждого объекта?» — дополнил он.

Лукашенко обратил внимание, что не должно быть и перекосов, особенно в нынешних условиях продолжающейся пандемии COVID-19, непростой обстановки в мире. Возможно, строительство тех или иных объектов, которые не дадут быстрой финансовой отдачи, можно было бы перенести на последующие годы.

По коммерческим проектам, рассмотрение которых выносится на уровень главы государства, он поставил аналогичные вопросы. «Свободных, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход. А любое затягивание сроков их реализации — это финансовые потери, которые кто-то будет вынужден оплатить», — предупредил Лукашенко.

Говоря о вынесенных на совещание корректировках законодательства по вопросам деятельности хозяйственных обществ, он отметил, что сюда вошли положения, которые за счет мер финансового оздоровления позволят улучшить экономическое состояние предприятий, привлечь дополнительный капитал, стимулировать руководителей на эффективное развитие.

При этом Лукашенко подчеркнул, что сохраняются ранее определенные в Беларуси подходы в вопросе приватизации.

«По приватизации мы концептуально определились, и это принято народом. Полная свобода развития частной собственности, государственно-частного партнерства. Пожалуйста, действуйте, но то, что создано народом, не трогайте. Это крайний случай и отдельное рассмотрение вопросов», — подчеркнул он.

Лукашенко обратил внимание, что некоторым предприятиям уже по нескольку раз оказывалась поддержка в той или иной форме. Но этим самым, по его словам, нельзя убивать инициативу руководителей на тех предприятиях, где стараются работать эффективно и рассчитывают на собственные ресурсы:

«Поэтому если мы кому-то помогли — отвечай. А не то, что время прошло, найдут обоснование еще раз предложить льготировать их деятельность или оказать им поддержку. А за счет кого?».

Фото president.gov.by