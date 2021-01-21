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В Москве задержан боец MMA Алексей Кудин, который во время протестов отправил в нокаут силовика

21.01.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Москве задержан боец MMA Алексей Кудин, который во время протестов отправил в нокаут силовика
Алексей Кудин во время акции 10 августа. Фото Анастасии Уткиной, «Рэгіянальная газета»
В Москве задержан боец Алексей Кудин. Его ждет экстрадиция в Беларусь, сообщает Tribuna.com.

Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Кудин принимал участие в августовских протестах в Молодечно, где он проживает. Его задержали и Алексей несколько недель провел в следственном изоляторе в Жодино. Затем его перевели под домашний арест 21 августа.

19 сентября в Молодечно должен был начаться суд. Кудина обвиняли по части 2 статье 363 Уголовного кодекса (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Но на заседание Алексей не явился. Стало известно, что он покинул Беларусь. После этого он дал интервью, где рассказал об событиях в Молодечно и своем бегстве.
 
 
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