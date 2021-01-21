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Алексей Кудин во время акции 10 августа. Фото Анастасии Уткиной, «Рэгіянальная газета»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве задержан боец MMA Алексей Кудин, который во время протестов отправил в нокаут силовика Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксупринимал участие в августовских протестах в Молодечно, где он проживает. Его задержали и Алексей несколько недель провел в следственном изоляторе в Жодино. Затем его перевели под домашний арест 21 августа.19 сентября в Молодечно должен был начаться суд. Кудина обвиняли по части 2 статье 363 Уголовного кодекса (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.Но на заседание Алексей не явился. Стало известно, что он покинул Беларусь. После этого он дал интервью, где рассказал об событиях в Молодечно и своем бегстве.